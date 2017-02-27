здравствуйте на форуме минфин написали шнуровать кеды -это что надо делать сейчас покупать или здавать доллары? . срашиваю, потому что есть гривна и никак не могу решить когда купить ...только соберусь - ак курс и повышают)))
Разобрались с провалом бюджета в январе. Гетманцев в кулуарах рады сейчас сказал, что это произошло и потому что теплая погода и население мало заплатило поэтому за ЖКХ. Как говорится всё не Слава Богу. Но Гончарук сидит в Раде заметно повеселевший. Рафик оказывается не при чём
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
zzzzzz написав:Тесла это просто ппц +20% за вчера. С октября почти в 4 раза рост.
На мою думку, падіння буде ще стрімкішим. Чим більше машин буде зроблено, тим швидше ширитиметься розчарування. А коли станеться технологічний прорив у якогось з конкурентів, акції перетворяться на сміття
kmm3 написав:На мою думку, падіння буде ще стрімкішим. Чим більше машин буде зроблено, тим швидше ширитиметься розчарування. А коли станеться технологічний прорив у якогось з конкурентів, акції перетворяться на сміття
Ви впевнені, що Тесла буде стояти на місці і чекати