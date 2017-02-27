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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3774377537763777>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 271
ниже 23
6%
16
23.01-23.50
10%
27
23.51-24.0
11%
31
24.01-24.5
17%
45
24.51-25.0
12%
32
25.01-25.5
16%
44
25.51-26
10%
26
выше 26
18%
50
Всього голосів : 271
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 10:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

здравствуйте на форуме минфин написали шнуровать кеды -это что надо делать сейчас покупать или здавать доллары? . срашиваю, потому что есть гривна и никак не могу решить когда купить ...только соберусь - ак курс и повышают)))
vinni77
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 10:13

vinni 77 ничего не делать!!!
Уйти в запой на 1-2 недели)

*Відправлено з Чату
kulishgazmagnat
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 10:24

Разобрались с провалом бюджета в январе. Гетманцев в кулуарах рады сейчас сказал, что это произошло и потому что теплая погода и население мало заплатило поэтому за ЖКХ.
Как говорится всё не Слава Богу. Но Гончарук сидит в Раде заметно повеселевший. Рафик оказывается не при чём :mrgreen:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 10:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

25.15 это был локальный пик, СЛИВАЙТЕСЬ ГЛУПЦЫ
escobar
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 10:35

  zzzzzz написав:Тесла это просто ппц +20% за вчера. С октября почти в 4 раза рост.


Зображення


На мою думку, падіння буде ще стрімкішим. Чим більше машин буде зроблено, тим швидше ширитиметься розчарування. А коли станеться технологічний прорив у якогось з конкурентів, акції перетворяться на сміття
kmm3
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 10:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

24.88/24.91
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 10:41

  escobar написав:25.15 это был локальный пик, СЛИВАЙТЕСЬ ГЛУПЦЫ

Саме так 25,20 встояв)
twin
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 10:45

  kmm3 написав:На мою думку, падіння буде ще стрімкішим. Чим більше машин буде зроблено, тим швидше ширитиметься розчарування. А коли станеться технологічний прорив у якогось з конкурентів, акції перетворяться на сміття

Ви впевнені, що Тесла буде стояти на місці і чекати :roll:
fler
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 10:46

Красивый вышел локальный разворот с двумя вершинами.
Сильного отката не жду.

Таможня-30% от плана в январе, и -20% по сравнению с январем прошлого года.

Будут опять давить на НБУ что-бы он не допускал укрепления гривны.

Локально может копеек 50 будет снижение.

У НБУ есть все инструменты.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 10:56

  twin написав:
  escobar написав:25.15 это был локальный пик, СЛИВАЙТЕСЬ ГЛУПЦЫ

Саме так 25,20 встояв)

бажаючі відкупитися найбільше відер розставили на 24-24,2? :wink:
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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