11.00. Торги по доллару проходят активно. Предложение пока превышает спрос, что отражается падением курса.
идём вниз.
пока регулятор своими отсечками ранее сбил ажиотаж.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 04 лют, 2020 11:27
11.00. Торги по доллару проходят активно. Предложение пока превышает спрос, что отражается падением курса.
идём вниз.
пока регулятор своими отсечками ранее сбил ажиотаж.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Вів 04 лют, 2020 11:30
Сильно вниз НБУ не даст.
Скоро выйдет покупать, если уже не вышел//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Вів 04 лют, 2020 11:31
О, что я говорил!
Посмотрите на график.
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Вів 04 лют, 2020 11:31
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Вів 04 лют, 2020 11:32
Додано: Вів 04 лют, 2020 11:34
10:53 Национальный банк вышел с покупкой по 24,85.
10:57 На выход Нацбанка отреагировали покупатели, которые выжидали,и начали массово ставить заявки на покупку. Котировки приподнялись на пару копеек.
Даешь стабильные 25+/-.
Додано: Вів 04 лют, 2020 11:49
одразу видно вашу глибоку обізнаність в темі. Я би перефразував так - " коли станеться випуск Чим більше нових моделей у когось з конкурентів тим швидше ширитеметься розчарування ними, і відповідно акції Тесли злітатимуть до небес "
Бо чим більше недо електромобілів випукають конкуренти тим більше переконання що Тесла найкраща, з випуском кожної нової моделі електрокара переконуєшся що Тесла випереджає їх на 2-3 кроки Одна справа випускати електро авто з 2013 року , і зовсім інша зкліпати за рік якийсь незрозумілий концепт .
точка разворота пройдена теперь гривна будет падать. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Вів 04 лют, 2020 11:50
нбу пока будет держаться за 25. это выгодно его бумажникам. для бизнеса был бы курс более стабильным в рамках 26-26.5
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Вів 04 лют, 2020 11:51
Пацаны!!!
Есть специальная ветка.
Коронавирус в Китае
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: Вів 04 лют, 2020 11:54
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Коррелируем с рублем,на моменте рубль 63.24.
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