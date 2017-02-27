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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 37763777377837793780>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 272
ниже 23
6%
16
23.01-23.50
10%
27
23.51-24.0
11%
31
24.01-24.5
17%
45
24.51-25.0
12%
32
25.01-25.5
17%
45
25.51-26
10%
26
выше 26
18%
50
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 11:27

11.00. Торги по доллару проходят активно. Предложение пока превышает спрос, что отражается падением курса.
идём вниз. :roll:

пока регулятор своими отсечками ранее сбил ажиотаж. :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 11:30

Сильно вниз НБУ не даст.
Скоро выйдет покупать, если уже не вышел//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 11:31

  asti написав:Сильно вниз НБУ не даст.
Скоро выйдет покупать, если уже не вышел//)
О, что я говорил!
Посмотрите на график.
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 11:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Игорь Алексеевич написав:пипец везде по тв говорят, что надо делать, если придёт в украину вирус. даже детей отпустили у нас в городе на каникулы и провели беседу, как себя вести при разном вирусе. финансовые эксперты тоже по тв рассказывают, как затронет экономику украины, если обнаружится этот вирус.

интересно мнение др. - к нам дойдёт китайский вирус или он нас побоится??? и будет ли, что то с курсом, если данная зараза прилипнет к нашей грн.???

https://www.youtube.com/watch?v=bBarMZAU99k&t=11s

https://www.youtube.com/watch?v=CfOMscjVJCE
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 11:32

  asti написав:Сильно вниз НБУ не даст.
Скоро выйдет покупать, если уже не вышел//)


Очень амплитудные качели
То ли еще будет а менялы уже сливаются
joik
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 11:34

10:53 Национальный банк вышел с покупкой по 24,85.

10:57 На выход Нацбанка отреагировали покупатели, которые выжидали,и начали массово ставить заявки на покупку. Котировки приподнялись на пару копеек.


Даешь стабильные 25+/-.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 11:49

  kmm3 написав:
  zzzzzz написав:Тесла это просто ппц +20% за вчера. С октября почти в 4 раза рост.


Зображення


На мою думку, падіння буде ще стрімкішим. Чим більше машин буде зроблено, тим швидше ширитиметься розчарування. А коли станеться технологічний прорив у якогось з конкурентів, акції перетворяться на сміття
одразу видно вашу глибоку обізнаність в темі. Я би перефразував так - " коли станеться випуск Чим більше нових моделей у когось з конкурентів тим швидше ширитеметься розчарування ними, і відповідно акції Тесли злітатимуть до небес "
Бо чим більше недо електромобілів випукають конкуренти тим більше переконання що Тесла найкраща, з випуском кожної нової моделі електрокара переконуєшся що Тесла випереджає їх на 2-3 кроки :lol: Одна справа випускати електро авто з 2013 року , і зовсім інша зкліпати за рік якийсь незрозумілий концепт .
точка разворота пройдена теперь гривна будет падать. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 11:50

  kluychkooleg написав:10:53 Национальный банк вышел с покупкой по 24,85.

10:57 На выход Нацбанка отреагировали покупатели, которые выжидали,и начали массово ставить заявки на покупку. Котировки приподнялись на пару копеек.


Даешь стабильные 25+/-.


нбу пока будет держаться за 25. это выгодно его бумажникам. для бизнеса был бы курс более стабильным в рамках 26-26.5 :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 11:51

  Igneus написав:
  Игорь Алексеевич написав:пипец везде по тв говорят, что надо делать, если придёт в украину вирус. даже детей отпустили у нас в городе на каникулы и провели беседу, как себя вести при разном вирусе. финансовые эксперты тоже по тв рассказывают, как затронет экономику украины, если обнаружится этот вирус.

интересно мнение др. - к нам дойдёт китайский вирус или он нас побоится??? и будет ли, что то с курсом, если данная зараза прилипнет к нашей грн.???

https://www.youtube.com/watch?v=bBarMZAU99k&t=11s

https://www.youtube.com/watch?v=CfOMscjVJCE

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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 11:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Коррелируем с рублем,на моменте рубль 63.24.
bugalter
 
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