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Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3777377837793780>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 272
ниже 23
6%
16
23.01-23.50
10%
27
23.51-24.0
11%
31
24.01-24.5
17%
45
24.51-25.0
12%
32
25.01-25.5
17%
45
25.51-26
10%
26
выше 26
18%
50
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 11:57

Когда потери на покупке валюты в течение полутора лет переваливают за 100 тыс. гривень, начинаешь как-то легче относиться к деньгам.
И уже поход на полчаса к зубному за 1000 гривень кажется такой незначительной мелочью!
Ищите во всем позитив!
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 11:58

  Binimovich написав:
vinni77 написав:здравствуйте на форуме минфин написали шнуровать кеды -это что надо делать сейчас покупать или здавать доллары? . срашиваю, потому что есть гривна и никак не могу решить когда купить ...только соберусь - ак курс и повышают)))
Если у вас гривна - значит, шнуровать кеды, чтобы бежать и покупать доллары.
А если бы были доллары, тогда, наоборот: шнуровать кеды, чтобы бежать и сдавать их на гривну.
а если гривна и доллар?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 12:01

  Proofy написав:
  Binimovich написав:
vinni77 написав:здравствуйте на форуме минфин написали шнуровать кеды -это что надо делать сейчас покупать или здавать доллары? . срашиваю, потому что есть гривна и никак не могу решить когда купить ...только соберусь - ак курс и повышают)))
Если у вас гривна - значит, шнуровать кеды, чтобы бежать и покупать доллары.
А если бы были доллары, тогда, наоборот: шнуровать кеды, чтобы бежать и сдавать их на гривну.
а если гривна и доллар?


Тогда можно купить доллар у самого себя и тут же продать.
Но уже дороже!
А на профит купить жене сапоги.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 12:07

Залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку станом на 1 лютого 2020 року склали 12,07 мільярда гривень, скоротившись за місяць на 5,5 мільярда гривень або на 31%.

давай теперь курс 23. :shock: и выходов нбу с отсечками :roll: :roll:
пипец - в этой стране всё против логический финансовых решений.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 12:14

Опять провалились. Даже НБУ не смог остановить Ситибанк. Вчера еще покупатели ломились, как бешенные, сегодня уже продавцы.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 12:17

У Міністерстві фінансів України повідомили, що зараз шукають можливості для того, щоб збільшити державне фінансування пільгових кредитів для малого бізнесу під 5-7-9% річних.
и читаю на др. сайте.
Запорожские предприниматели присоединятся к Всеукраинской акции протеста против террора над малым бизнесом и проведут митинг у здания Запорожской облгосадминистрации.
«С целью уничтожения малого бизнеса внедряются жестокие финансовые контрибуции, размер которых во много раз превышает размер санкций за более значимые нарушения. Внедряя для малого бизнеса РРО и общую фиксализацию, и, увеличив размер штрафных санкций, власть пытается наложить на предпринимателей тяжелый груз бюджетных и коррупционных платежей. На предпринимателей натравливают контролеров – от инспекции по вопросам труда и госпродслужбы, которые хотят разорвать на куски легальный бизнес.

получается взять кредит, что бы у тебя потом отжали бизнес и будешь должен тогда не только кредитные, но придётся и продать всё своё имущество.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 12:19

  kluychkooleg написав:Опять провалились. Даже НБУ не смог остановить Ситибанк. Вчера еще покупатели ломились, как бешенные, сегодня уже продавцы.

страна спекулей, и так во всем.
Если НБУ подсобит,то посыпемся.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 12:23

Извиняюсь за копи-паст, но как-то не балуют нас здесь болеее оперативной информацией с Межбанка.
Хотя могли бы. Размечтался.

11:41 Нацбанк продолжает стоять с покупкой 24,85, похоже, собирается сегодня откупить все то, что продал перед этим.
11:48 Нацбанк убрал свою заявку на покупку по 24,85 и переключился на удовлетворение заявок на продажу, тех, что по 24,85 и ниже. Так получается купить больше и дешевле.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 12:24

  Binimovich написав:
vinni77 написав:здравствуйте на форуме минфин написали шнуровать кеды -это что надо делать сейчас покупать или здавать доллары? . срашиваю, потому что есть гривна и никак не могу решить когда купить ...только соберусь - ак курс и повышают)))
Если у вас гривна - значит, шнуровать кеды, чтобы бежать и покупать доллары.
А если бы были доллары, тогда, наоборот: шнуровать кеды, чтобы бежать и сдавать их на гривну.

как бы лбами не стукнулись на полпути :D
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 12:25

  Proofy написав:
  kluychkooleg написав:Опять провалились. Даже НБУ не смог остановить Ситибанк. Вчера еще покупатели ломились, как бешенные, сегодня уже продавцы.

страна спекулей, и так во всем.
Если НБУ подсобит,то посыпемся.

Країна експортерів та імпортерів, а не спекулянтів.
Рано чи пізно, при таких коливаннях та амплітудах на валютному ринку кожен мало помалу стане спекулянтом.
Експортери це добре відчули перед новим роком.
Вчора зловив себе на думці, що тепер при наявності онлайн обміну, це свого роду тоталізатор. Вчора трішки скинув у ТАСі та Аллі по 24,9 та 24,94 для азарту.
Але це не є добре. Цей тоталізатор неабияк відволікає від роботи.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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