Додано: Вів 04 лют, 2020 12:17

У Міністерстві фінансів України повідомили, що зараз шукають можливості для того, щоб збільшити державне фінансування пільгових кредитів для малого бізнесу під 5-7-9% річних.

и читаю на др. сайте.

Запорожские предприниматели присоединятся к Всеукраинской акции протеста против террора над малым бизнесом и проведут митинг у здания Запорожской облгосадминистрации.

«С целью уничтожения малого бизнеса внедряются жестокие финансовые контрибуции, размер которых во много раз превышает размер санкций за более значимые нарушения. Внедряя для малого бизнеса РРО и общую фиксализацию, и, увеличив размер штрафных санкций, власть пытается наложить на предпринимателей тяжелый груз бюджетных и коррупционных платежей. На предпринимателей натравливают контролеров – от инспекции по вопросам труда и госпродслужбы, которые хотят разорвать на куски легальный бизнес.



получается взять кредит, что бы у тебя потом отжали бизнес и будешь должен тогда не только кредитные, но придётся и продать всё своё имущество.

Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.