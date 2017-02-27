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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3778377937803781>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 272
ниже 23
6%
16
23.01-23.50
10%
27
23.51-24.0
11%
31
24.01-24.5
17%
45
24.51-25.0
12%
32
25.01-25.5
17%
45
25.51-26
10%
26
выше 26
18%
50
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 12:26

  Игорь Алексеевич написав:У Міністерстві фінансів України повідомили, що зараз шукають можливості для того, щоб збільшити державне фінансування пільгових кредитів для малого бізнесу під 5-7-9% річних.
и читаю на др. сайте.
Запорожские предприниматели присоединятся к Всеукраинской акции протеста против террора над малым бизнесом и проведут митинг у здания Запорожской облгосадминистрации.
«С целью уничтожения малого бизнеса внедряются жестокие финансовые контрибуции, размер которых во много раз превышает размер санкций за более значимые нарушения. Внедряя для малого бизнеса РРО и общую фиксализацию, и, увеличив размер штрафных санкций, власть пытается наложить на предпринимателей тяжелый груз бюджетных и коррупционных платежей. На предпринимателей натравливают контролеров – от инспекции по вопросам труда и госпродслужбы, которые хотят разорвать на куски легальный бизнес. Ну тупые или… проплаченные

получается взять кредит, что бы у тебя потом отжали бизнес и будешь должен тогда не только кредитные, но придётся и продать всё своё имущество.


Ну так пусть берут на ООО и не подписывают личного поручительства! Надо бы еще назвать это "кредитным геноцидом", чего уж там.
Востаннє редагувалось brainchild в Вів 04 лют, 2020 12:28, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 12:27

  kluychkooleg написав:Даешь стабильные 25+/-.

Не выйдет - валютный рынок украины слишком уж цикличен, вследствие примитивной структуры экономики и экспорта страны.
Мощные качели вверх и вниз это следствие этих реалий.

Наша задача этим пользоваться.. Беспощадно...
Востаннє редагувалось escobar в Вів 04 лют, 2020 12:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 12:28

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
04.02.2020................24,8646
Гривна укрепилась на 22 копейки.
Открылись необычайно узко на 4 копейки ниже вчерашнего закрытия. С 10-15 начали падать и к 10-40 пролетели 8.5 копеек, одновременно растянув спред до неприличия. Продавцы не были готовы к такому падению и остановились раньше. Из ступора рынок вывел НБУ, вышедший с покупкой и опустивший бид еще на полкопейки. Продавцы ему поверили и пошли навстречу. С 11 до 11-25, уже с нормальным трехкопеечным спредом, успели опуститься на копейку и вернуться обратно. Больше движений пока не наблюдалось.
НБУ вчера продал около 45 млн. Очень немало, учитывая состоявшийся после этого разворот.
Остатки на коррсчетах существенно сократились за счет роста объема суточных сертификатов. То ли банки смирились с низкой ставкой, то ли успокоились после разворота курса.

В пятницу общие обороты чуть повысились, составив 465.5 млн. При этом чистое предложение осталось практически на том же уровне - 410 млн. Непонятного всплеска активности в эту пятницу не случилось.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 12:33

Нацбнк раскачивает лодку, при этом имея в течение суток гешефт до 30 копеек на долларе (25.15 - 24.85).
Чего бы не покачать.
Вчера развернул тренд, а сегодня со своими же действиями и борется.
Имея гешефт.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 12:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:Вчера развернул тренд, а сегодня со своими же действиями и борется.
Имея гешефт.

В былые времена при Бене еще и не такое было (и еще будет!)
koder
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 12:37

  escobar написав:
  kluychkooleg написав:Даешь стабильные 25+/-.

Не выйдет - валютный рынок украины слишком уж цикличен, вследствие примитивной структуры экономики и экспорта страны.
Мощные качели вверх и вниз это следствие этих реалий.

Наша задача этим пользоваться.. Беспощадно...


не выйдет, это непосильная задача для непрофессионалов
в лучшем случае в ноль
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Вів 04 лют, 2020 12:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 12:37

  escobar написав:
  kluychkooleg написав:Даешь стабильные 25+/-.

Не выйдет - валютный рынок украины слишком уж цикличен, вследствие примитивной структуры экономики и экспорта страны.
Мощные качели вверх и вниз это следствие этих реалий.

Наша задача этим пользоваться.. Беспощадно...


Ну и как с сезонностью в этом году, когда минимум был в декабре?
Так можжно и максимум в июне устроить.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 12:42

  escobar написав:Мощные качели вверх и вниз это следствие этих реалий.

Наша задача этим пользоваться.. Беспощадно...


У большинства ненависть к этой стране,вот такая совковая пропаганда в головах,уезжать не хочется,а хочется ненавидеть всё,что связанно прямо и косвенно со всем украинским и бравировать этим при любом случае.

Вот и выходит "пользоваться" это затарится по 28 и сидеть на попе ровно год,потом вылезти из схрона в январе при походе с 24 до 25,закричать скоро 30,затариться на максимумах этой зимы,это по 25.20 и снова на годик другой залечь на дно,наматывая слёзы,вот сволочи,опять обманули,все олени,один я маладець,ну ничего,они ещё узнают или как тут говорил один крепокверующий: умоются своей геморройной кровью(((

Так что,пик этой зимы был неприлично поздно? Аж 3-го февраля?
Обычно все потуги заканчивались до 15-го января))
Интересно гривна хоть ещё есть у менял или олени севшие в последний зелёный вагон,резко развернулись и уже всю вынесли?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 12:45

  kluychkooleg написав:Нацбнк раскачивает лодку, при этом имея в течение суток гешефт до 30 копеек на долларе (25.15 - 24.85).
Чего бы не покачать.
Вчера развернул тренд, а сегодня со своими же действиями и борется.
Имея гешефт.

45 мільйонів розвернули тренд? Не смішіть. А можливо то сам тренд "натягнутий" був?
Не пишіть дурниці. Якби не НБУ ви ба вже кляли всіх навколо. Радійте, що поки що ще маємо такий НБУ.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 12:50

  Realist написав:Якби не НБУ ви ба вже кляли всіх навколо. Радійте, що поки що ще маємо такий НБУ.

баба 200 сказала бы что металл упал и сделала бы 35 для ровного счёта,ведь они ничего не могут поделать с мировыми ценами и экспортёрам "легче". :evil:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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