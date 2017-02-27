Додано: Вів 04 лют, 2020 12:28

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

04.02.2020................24,8646

Гривна укрепилась на 22 копейки.

Открылись необычайно узко на 4 копейки ниже вчерашнего закрытия. С 10-15 начали падать и к 10-40 пролетели 8.5 копеек, одновременно растянув спред до неприличия. Продавцы не были готовы к такому падению и остановились раньше. Из ступора рынок вывел НБУ, вышедший с покупкой и опустивший бид еще на полкопейки. Продавцы ему поверили и пошли навстречу. С 11 до 11-25, уже с нормальным трехкопеечным спредом, успели опуститься на копейку и вернуться обратно. Больше движений пока не наблюдалось.

НБУ вчера продал около 45 млн. Очень немало, учитывая состоявшийся после этого разворот.

Остатки на коррсчетах существенно сократились за счет роста объема суточных сертификатов. То ли банки смирились с низкой ставкой, то ли успокоились после разворота курса.



В пятницу общие обороты чуть повысились, составив 465.5 млн. При этом чистое предложение осталось практически на том же уровне - 410 млн. Непонятного всплеска активности в эту пятницу не случилось.