Додано: Вів 04 лют, 2020 13:55

vovan_prm написав: Цену загоняют продавцы и покупатели, создавая диспропорцию спроса и предложения. Цену загоняют продавцы и покупатели, создавая диспропорцию спроса и предложения.



И поглядите сколько среди них спекулянтов и все встанет на место ) И поглядите сколько среди них спекулянтов и все встанет на место )

"The quieter you become, the more you are able to hear"