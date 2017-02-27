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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 04 лют, 2020 13:20
Zebra написав:
Сейчас лохвесторы в ОВГЗ войдут и снова вверх.
От какой цыфры вверх пойдем?
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
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Додано: Вів 04 лют, 2020 13:20
Zebra написав:
Сейчас лохвесторы в ОВГЗ войдут и снова вверх.
Халва халва.
Ну или
Волки! Волки! (Если халва не по вкусу)
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Captain Obvious
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Додано: Вів 04 лют, 2020 13:27
24.80/24.90-24.95
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
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Додано: Вів 04 лют, 2020 13:42
Realist написав: escobar написав:
Так что,пик этой зимы был неприлично поздно? Аж 3-го февраля?
Обычно все потуги заканчивались до 15-го января))
Интересно гривна хоть ещё есть у менял или олени севшие в последний зелёный вагон,резко развернулись и уже всю вынесли?
Та ні. Ми напевне спостерігаємо вплив нових факторів. Так як було в попередні роки - навряд чи повториться. Теперішній ріст - прогнозований. От тільки виросли занадто високо. Але НБУ цьому посприяв в райлні 24,2-24,5. Тепер коригуємось та спостерігаємо за рішеннями по Привату та співпраці із МВФ. Якщо вигорить, то можливо я не дурно вийшов на 30% у гривню. Якщо ні - то вище 26 до кінця літа не повинні стрибнути.
Через неделю снова придут за ОВГЗ, не расслабляемся, можем пойти вниз.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Proofy
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Додано: Вів 04 лют, 2020 13:51
Realist написав: Proofy написав: kluychkooleg написав:
Опять провалились. Даже НБУ не смог остановить Ситибанк. Вчера еще покупатели ломились, как бешенные, сегодня уже продавцы.
страна спекулей, и так во всем.
Если НБУ подсобит,то посыпемся.
Країна експортерів та імпортерів, а не спекулянтів.
Рано чи пізно, при таких коливаннях та амплітудах на валютному ринку кожен мало помалу стане спекулянтом.
Именно не достаточное количество спекулянтов вынуждает НБУ сглаживать колебания.
Вопреки всеобщему мнению не спекулянты загоняют цену.
Цену загоняют продавцы и покупатели, создавая диспропорцию спроса и предложения.
А всеми нелюбимые спекулянты, в своем стремлении заработать, как раз таки сглаживают колебания, выкупая на низах и продавая на верхах.
Ну да кому это интересно.....
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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vovan_prm
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Додано: Вів 04 лют, 2020 13:55
vovan_prm написав:
Цену загоняют продавцы и покупатели, создавая диспропорцию спроса и предложения.
И поглядите сколько среди них спекулянтов и все встанет на место )
"The quieter you become, the more you are able to hear"
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rasmus
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Додано: Вів 04 лют, 2020 13:57
vovan_prm написав: Realist написав: Proofy написав:
страна спекулей, и так во всем.
Если НБУ подсобит,то посыпемся.
Країна експортерів та імпортерів, а не спекулянтів.
Рано чи пізно, при таких коливаннях та амплітудах на валютному ринку кожен мало помалу стане спекулянтом.
Именно не достаточное количество спекулянтов вынуждает НБУ сглаживать колебания.
Вопреки всеобщему мнению не спекулянты загоняют цену.
Цену загоняют продавцы и покупатели, создавая диспропорцию спроса и предложения.
А всеми нелюбимые спекулянты, в своем стремлении заработать, как раз таки сглаживают колебания, выкупая на низах и продавая на верхах.
Ну да кому это интересно.....
Просто многие путают участников межбанка с постоянными посетителями обменок
Ради справедливости замечу, что есть и спекулянты типа Сороса, которые действительно раскачивают лодку.
rasmus написав:
И поглядите сколько среди них спекулянтов и все встанет на место )
Можно список в студию?
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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Starikan
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Додано: Вів 04 лют, 2020 14:06
Starikan написав:
rasmus писал(а):
И поглядите сколько среди них спекулянтов и все встанет на место )
Можно список в студию?
Вот все брошу и начну составлять ))))
Думаю и так понятно, что я написал.
"The quieter you become, the more you are able to hear"
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rasmus
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Додано: Вів 04 лют, 2020 14:08
kluychkooleg написав:
Тогда можно купить доллар у самого себя и тут же продать.
Но уже дороже!
А на профит купить жене сапоги.
это гениально !
я вот тоже с родственниками торгую , главное весь профит остается в семье
точка разворота пройдена теперь гривна будет падать. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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yama
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Додано: Вів 04 лют, 2020 14:12
vovan_prm написав:
Именно не достаточное количество спекулянтов вынуждает НБУ сглаживать колебания.
Не только сглаживать, но иногда и провоцировать, чтобы устранить заторы.
Вчерашняя операция очень похожа на вполне успешную попытку реализовать отложенное предложение.
Рынок тонкий, периоды колебаний очень большие, а при длительном однонаправленном движении накапливаются дисбалансы из-за массового ожидания лучшей цены. Мне кажется, что НБУ далеко не первый раз таким образом спускает пар.
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