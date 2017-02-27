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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 04 лют, 2020 14:14
tobias написав:
Перехід до бівалютної корзини НБУ не планує?
Євро досі не стало основною валютою для України.
Евро замучило своей слабостью уже даже самых рьяных поклонников.
Ну никак не хочет расти и все.
Робкие попытки тут же превращаются в очередное падение.
То же самое с фунтом.
Может поэтому.
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kluychkooleg
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Додано: Вів 04 лют, 2020 14:14
Где там растуны? Купили в привате па25.12 и слились па26.00 ?
Юнекс онлайн продаёт па24.84
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Вів 04 лют, 2020 14:23
fin написав: vinni77 написав:
здравствуйте на форуме минфин написали шнуровать кеды -это что надо делать сейчас покупать или здавать доллары? . срашиваю, потому что есть гривна и никак не могу решить когда купить ...только соберусь - ак курс и повышают)))
Есть такой тренд, если я долго жду, а потом всетаки покупаю доллары по завышеному курсу, то курс будет падать. В воскресенье покупал па25, закон сразу сработал! Видите, курс падает!
Ты хоть намекни о какой сумме речь, надеюсь хоть сотня килобаксов что весь форум зафлудил?
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komp
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Додано: Вів 04 лют, 2020 14:26
komp Вы еще и адрес уточните где деньги лежат.
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
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lubarec
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Додано: Вів 04 лют, 2020 14:30
lubarec написав:komp
Вы еще и адрес уточните где деньги лежат.
Чужие деньги не нужны в любом количестве, мне за форум обидно!
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komp
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Додано: Вів 04 лют, 2020 14:33
komp написав: fin написав: vinni77 написав:
здравствуйте на форуме минфин написали шнуровать кеды -это что надо делать сейчас покупать или здавать доллары? . срашиваю, потому что есть гривна и никак не могу решить когда купить ...только соберусь - ак курс и повышают)))
Есть такой тренд, если я долго жду, а потом всетаки покупаю доллары по завышеному курсу, то курс будет падать. В воскресенье покупал па25, закон сразу сработал! Видите, курс падает!
Ты хоть намекни о какой сумме речь, надеюсь хоть сотня килобаксов что весь форум зафлудил?
Если за 5 копеек переживал на баксе, то точно сотни килобаксов
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Proofy
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Додано: Вів 04 лют, 2020 14:37
Вкладчик1234 написав:
Где там растуны? Купили в привате па25.12 и слились па26.00 ?
Юнекс онлайн продаёт па24.84
надо еще немного погодеть, может немножко выше еще сходить, а тогда уже можно сливать) ну или кто боится, можно уже слиться, чтоб потом не спешить)
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ZHENYA
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