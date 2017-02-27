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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3780378137823783

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 272
ниже 23
6%
16
23.01-23.50
10%
27
23.51-24.0
11%
31
24.01-24.5
17%
45
24.51-25.0
12%
32
25.01-25.5
17%
45
25.51-26
10%
26
выше 26
18%
50
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 14:14

  tobias написав:Перехід до бівалютної корзини НБУ не планує?
Євро досі не стало основною валютою для України.


Евро замучило своей слабостью уже даже самых рьяных поклонников.
Ну никак не хочет расти и все.
Робкие попытки тут же превращаются в очередное падение.
То же самое с фунтом.
Может поэтому.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 14:14

Где там растуны? Купили в привате па25.12 и слились па26.00 ? :)

Юнекс онлайн продаёт па24.84
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 14:23

  fin написав:
  vinni77 написав:здравствуйте на форуме минфин написали шнуровать кеды -это что надо делать сейчас покупать или здавать доллары? . срашиваю, потому что есть гривна и никак не могу решить когда купить ...только соберусь - ак курс и повышают)))

Есть такой тренд, если я долго жду, а потом всетаки покупаю доллары по завышеному курсу, то курс будет падать. В воскресенье покупал па25, закон сразу сработал! Видите, курс падает!

Ты хоть намекни о какой сумме речь, надеюсь хоть сотня килобаксов что весь форум зафлудил?
komp
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 14:26

komp Вы еще и адрес уточните где деньги лежат.
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 14:30

  lubarec написав:komp Вы еще и адрес уточните где деньги лежат.

Чужие деньги не нужны в любом количестве, мне за форум обидно!
komp
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 14:33

  komp написав:
  fin написав:
  vinni77 написав:здравствуйте на форуме минфин написали шнуровать кеды -это что надо делать сейчас покупать или здавать доллары? . срашиваю, потому что есть гривна и никак не могу решить когда купить ...только соберусь - ак курс и повышают)))

Есть такой тренд, если я долго жду, а потом всетаки покупаю доллары по завышеному курсу, то курс будет падать. В воскресенье покупал па25, закон сразу сработал! Видите, курс падает!

Ты хоть намекни о какой сумме речь, надеюсь хоть сотня килобаксов что весь форум зафлудил?
Если за 5 копеек переживал на баксе, то точно сотни килобаксов :)
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 14:37

погодите)

  Вкладчик1234 написав:Где там растуны? Купили в привате па25.12 и слились па26.00 ? :)

Юнекс онлайн продаёт па24.84

надо еще немного погодеть, может немножко выше еще сходить, а тогда уже можно сливать) ну или кто боится, можно уже слиться, чтоб потом не спешить)
ZHENYA
 
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