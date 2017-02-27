нет
спред 3 копейки
80 на 83
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 04 лют, 2020 14:52
Додано: Вів 04 лют, 2020 14:59
по 23 не у всех хватило ума, а вот по 23.30 хотя бы надо было.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Вів 04 лют, 2020 15:00
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Уже 2.
80/82
Додано: Вів 04 лют, 2020 15:02
Додано: Вів 04 лют, 2020 15:03
Re: Валютный рынок в контексте ДС
fin, не волнуйтесь, ком влошенцев-нерезидентов в ОВГЗ растет.
На 1 февраля 2020 года он составлял 125,20 млрд грн.
По курсу 25 это $5 млрд+
По курсу 23 это $5.44 млрд
По 21 - это $6 млрд.
НБУ не сможет погасить валютную панику когда начнется реальный кипиш, т.к. к ОВГЗшникам присоединится население, банки и все это дело вступит в резонанс, и по курсу 50 покажется благодатью избавиться от фантиков.
И это еще не посчитаны резиденты, которые тоже свои деньги считают в долларах.
Востаннє редагувалось Zebra в Вів 04 лют, 2020 15:08, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 04 лют, 2020 15:04
С вероятностью около 70% предполагаю движение вниз на фигуру.
Т.е. в район 1,0955
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: Вів 04 лют, 2020 15:11
Нельзя такого исключать.
Вот я, например, трижды неприемлю всякие теории заговоров.
И при всем при этом, каждый раз меня не покидает ощущение, что о уик-ендных твитах Трампа, какие-то - достаточно разумные чтоб не засветиться - спекули знают с пятницы.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: Вів 04 лют, 2020 15:19
Инсайт это фундамент рынка доллар/гривна и это составляющая 99 процентов курса
Ни марко ни микро показатели ни остаток счетов на казначействе ни ОВГЗ ни какая нибуть еще фантазия не делают курс только инсайт
А прогнозы и инсайт не пересекаются
люди тихо себе работают над амплитудой курса
Додано: Вів 04 лют, 2020 15:24
конкорд как вкопанный сегодня стоит 24.7-25.00.
если через час не опустится ниже, то значит не видит предпосылок вниз. просто временная тогда игра нбу на отсечках.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Вів 04 лют, 2020 15:26
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Українські заробітчани переказали додому близько 12 мільярдів доларів за підсумками минулого 2019 року року. Про це повідомила прес-служба Національного банку України ---
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