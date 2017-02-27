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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3782378337843785>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 272
ниже 23
6%
16
23.01-23.50
10%
27
23.51-24.0
11%
31
24.01-24.5
17%
45
24.51-25.0
12%
32
25.01-25.5
17%
45
25.51-26
10%
26
выше 26
18%
50
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 14:52

  Realist написав:А що там. Кажуть що на МБ спред в 1 копійку. То правда?

нет
спред 3 копейки
80 на 83
PS4
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 14:59

  vinni77 написав:я вообщето она)))и за 5 коп ничего не писала
по 23 ума не хватило купить...так жалуюсь
по 23 не у всех хватило ума, а вот по 23.30 хотя бы надо было.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 15:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

PS4 написав:нет
спред 3 копейки
80 на 83

Уже 2.
80/82
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 15:02

  Proofy написав:
  vinni77 написав:я вообщето она)))и за 5 коп ничего не писала
по 23 ума не хватило купить...так жалуюсь
по 23 не у всех хватило ума, а вот по 23.30 хотя бы надо было.


мож. ще буде можливість
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 15:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

fin, не волнуйтесь, ком влошенцев-нерезидентов в ОВГЗ растет.

На 1 февраля 2020 года он составлял 125,20 млрд грн.

По курсу 25 это $5 млрд+
По курсу 23 это $5.44 млрд
По 21 - это $6 млрд.

НБУ не сможет погасить валютную панику когда начнется реальный кипиш, т.к. к ОВГЗшникам присоединится население, банки и все это дело вступит в резонанс, и по курсу 50 покажется благодатью избавиться от фантиков.

И это еще не посчитаны резиденты, которые тоже свои деньги считают в долларах.
Востаннє редагувалось Zebra в Вів 04 лют, 2020 15:08, всього редагувалось 2 разів.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 15:04

  kluychkooleg написав:
  tobias написав:Перехід до бівалютної корзини НБУ не планує?
Євро досі не стало основною валютою для України.


Евро замучило своей слабостью уже даже самых рьяных поклонников.

С вероятностью около 70% предполагаю движение вниз на фигуру.
Т.е. в район 1,0955
Моё среднесрочное кредо:
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vovan_prm
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 15:11

  Realist написав: Якщо б знати що на 100% виключена можливість інсайду із боку НБУ, то мене би і НБУ у ролі спекулянта влаштовував.

Нельзя такого исключать.

Вот я, например, трижды неприемлю всякие теории заговоров.

И при всем при этом, каждый раз меня не покидает ощущение, что о уик-ендных твитах Трампа, какие-то - достаточно разумные чтоб не засветиться - спекули знают с пятницы.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 15:19

  vovan_prm написав:
  Realist написав: Якщо б знати що на 100% виключена можливість інсайду із боку НБУ, то мене би і НБУ у ролі спекулянта влаштовував.

Нельзя такого исключать.

Вот я, например, трижды неприемлю всякие теории заговоров.

И при всем при этом, каждый раз меня не покидает ощущение, что о уик-ендных твитах Трампа, какие-то - достаточно разумные чтоб не засветиться - спекули знают с пятницы.


Инсайт это фундамент рынка доллар/гривна и это составляющая 99 процентов курса
Ни марко ни микро показатели ни остаток счетов на казначействе ни ОВГЗ ни какая нибуть еще фантазия не делают курс только инсайт
А прогнозы и инсайт не пересекаются
люди тихо себе работают над амплитудой курса
joik
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 15:24

конкорд как вкопанный сегодня стоит 24.7-25.00.
если через час не опустится ниже, то значит не видит предпосылок вниз. просто временная тогда игра нбу на отсечках. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 15:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Українські заробітчани переказали додому близько 12 мільярдів доларів за підсумками минулого 2019 року року. Про це повідомила прес-служба Національного банку України --- https://legalhub.online/bankivskyj-i-fi ... a-rik-nbu/
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