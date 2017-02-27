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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 04 лют, 2020 15:30
joik написав:
Инсайт это фундамент рынка доллар/гривна и это составляющая 99 процентов курса
Ни марко ни микро показатели ни остаток счетов на казначействе ни ОВГЗ ни какая нибуть еще фантазия не делают курс только инсайт
А прогнозы и инсайт не пересекаются
люди тихо себе работают над амплитудой курса
Инсайт - означает озарение. Неожиданное понимание.
А то о чем вы написали называется инсайд
ом.
От английского insid
e. И означает обладание информацией, недоступной для широкого круга лиц.
Или это "оговорка по Фрейду"? И на самом деле, подсознательно, вы со мной согласны.
Хотя социально-активная составляющая вашей личности, протестует.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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vovan_prm
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Додано: Вів 04 лют, 2020 16:05
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.............04.02.2020...........05.02.2020
дата розрахунку............03.02.2020...........04.02.2020
Євро...............................27,7512...............27,4556
Долар США....................25,0836...............24,8523
После полудня гривна укрепилась еще на копейку.
Открылись необычайно узко на 4 копейки ниже вчерашнего закрытия. С 10-15 начали падать и к 10-40 пролетели 8.5 копеек, одновременно растянув спред до неприличия. Продавцы не были готовы к такому падению и остановились раньше. Из ступора рынок вывел НБУ, вышедший с покупкой и опустивший бид еще на полкопейки. Продавцы ему поверили и пошли навстречу. С 11 до 11-25, уже с нормальным трехкопеечным спредом, успели опуститься на копейку и вернуться обратно. Больше движений пока не наблюдалось.
После 12 снова пошли вниз, спустившись к обеду на 6 копеек. После обеда стали очень медленно подтягивать биды вверх, сужая спред. За почти 1.5 часа сузились на копейку, а перед самым подсчетом официального курса подросли еще на копейку.
Официальный курс встретили котировками 24.8100 - 24.8300. За день упали на 13 копеек относительно открытия и на 17 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории:
2019 - 27.4237 (-15) -257
2018 - 27.8871 (+2) -303
2017 - 27.0780 (+9)
2016 - 25.8927 (+20)
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Додано: Вів 04 лют, 2020 16:09
vovan_prm написав: joik написав:
Инсайт это фундамент рынка доллар/гривна и это составляющая 99 процентов курса
Ни марко ни микро показатели ни остаток счетов на казначействе ни ОВГЗ ни какая нибуть еще фантазия не делают курс только инсайт
А прогнозы и инсайт не пересекаются
люди тихо себе работают над амплитудой курса
Инсайт - означает озарение. Неожиданное понимание.
А то о чем вы написали называется инсайд
ом.
От английского insid
e. И означает обладание информацией, недоступной для широкого круга лиц.
Или это "оговорка по Фрейду"? И на самом деле, подсознательно, вы со мной согласны.
Хотя социально-активная составляющая вашей личности, протестует.
Если в реальности то в данном временном промежутке инсайд как таковой потерял свою инстуциональность
Все врут а на уровне людей принимающих решения нагло брешуть всем и везде и все кто владеет инсайдом только так думают потому что инсайда нет
Но все же кто то таки зарабатывает и постоянно и прилично в размерах державы
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joik
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Додано: Вів 04 лют, 2020 16:11
Залізничний оператор Німеччини Deutsche Bahn може надати "Укрзалізниці" технічні консультації, проте не зможе допомогти у вирішенні більшості проблем.
"Deutsche Bahn приєднується до "Укрзалізниці". DB планує надавати підприємницькі та технічні консультації і підтримку українській залізниці протягом найближчих декількох років", – йдеться у публікації MDR.
Німецькі фахівці відзначають, що у "Укрзалізниці" є величезні проблеми з інфраструктурою та корупцією.
"Кажуть, що ситуація настільки погана, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук відкрито говорив про тотальну корупцію наприкінці 2019 року. Різні впливові групи на залізницях мають величезну вигоду з попередніх результатів тендера, експлуатаційні локомотиви будуть відправлятися не по маршруту в інтересах громадян, а туди, де можна зібрати більше грошей в приватному порядку", – йдеться у повідомленні.
У підсумку автор публікації висловлює сумнів в тому, що партнери з Deutsche Bahn зможуть перемогти корупцію на "Укрзалізниці".
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