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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3782378337843785

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 272
ниже 23
6%
16
23.01-23.50
10%
27
23.51-24.0
11%
31
24.01-24.5
17%
45
24.51-25.0
12%
32
25.01-25.5
17%
45
25.51-26
10%
26
выше 26
18%
50
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 15:30

  joik написав:
Инсайт это фундамент рынка доллар/гривна и это составляющая 99 процентов курса
Ни марко ни микро показатели ни остаток счетов на казначействе ни ОВГЗ ни какая нибуть еще фантазия не делают курс только инсайт
А прогнозы и инсайт не пересекаются
люди тихо себе работают над амплитудой курса


Инсайт - означает озарение. Неожиданное понимание.

А то о чем вы написали называется инсайдом.
От английского inside. И означает обладание информацией, недоступной для широкого круга лиц.

Или это "оговорка по Фрейду"? И на самом деле, подсознательно, вы со мной согласны.
Хотя социально-активная составляющая вашей личности, протестует.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 16:05

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.............04.02.2020...........05.02.2020
дата розрахунку............03.02.2020...........04.02.2020
Євро...............................27,7512...............27,4556
Долар США....................25,0836...............24,8523
После полудня гривна укрепилась еще на копейку.
Открылись необычайно узко на 4 копейки ниже вчерашнего закрытия. С 10-15 начали падать и к 10-40 пролетели 8.5 копеек, одновременно растянув спред до неприличия. Продавцы не были готовы к такому падению и остановились раньше. Из ступора рынок вывел НБУ, вышедший с покупкой и опустивший бид еще на полкопейки. Продавцы ему поверили и пошли навстречу. С 11 до 11-25, уже с нормальным трехкопеечным спредом, успели опуститься на копейку и вернуться обратно. Больше движений пока не наблюдалось.
После 12 снова пошли вниз, спустившись к обеду на 6 копеек. После обеда стали очень медленно подтягивать биды вверх, сужая спред. За почти 1.5 часа сузились на копейку, а перед самым подсчетом официального курса подросли еще на копейку.
Официальный курс встретили котировками 24.8100 - 24.8300. За день упали на 13 копеек относительно открытия и на 17 копеек относительно вчерашнего закрытия.

Этот день в истории:
2019 - 27.4237 (-15) -257
2018 - 27.8871 (+2) -303

2017 - 27.0780 (+9)
2016 - 25.8927 (+20)
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 16:09

  vovan_prm написав:
  joik написав:
Инсайт это фундамент рынка доллар/гривна и это составляющая 99 процентов курса
Ни марко ни микро показатели ни остаток счетов на казначействе ни ОВГЗ ни какая нибуть еще фантазия не делают курс только инсайт
А прогнозы и инсайт не пересекаются
люди тихо себе работают над амплитудой курса


Инсайт - означает озарение. Неожиданное понимание.

А то о чем вы написали называется инсайдом.
От английского inside. И означает обладание информацией, недоступной для широкого круга лиц.

Или это "оговорка по Фрейду"? И на самом деле, подсознательно, вы со мной согласны.
Хотя социально-активная составляющая вашей личности, протестует.


Если в реальности то в данном временном промежутке инсайд как таковой потерял свою инстуциональность
Все врут а на уровне людей принимающих решения нагло брешуть всем и везде и все кто владеет инсайдом только так думают потому что инсайда нет
Но все же кто то таки зарабатывает и постоянно и прилично в размерах державы
joik
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 16:11

Не допоможе: у Німеччині оцінили наслідки передачі "Укрзаліз

Залізничний оператор Німеччини Deutsche Bahn може надати "Укрзалізниці" технічні консультації, проте не зможе допомогти у вирішенні більшості проблем.

"Deutsche Bahn приєднується до "Укрзалізниці". DB планує надавати підприємницькі та технічні консультації і підтримку українській залізниці протягом найближчих декількох років", – йдеться у публікації MDR.

Німецькі фахівці відзначають, що у "Укрзалізниці" є величезні проблеми з інфраструктурою та корупцією.

"Кажуть, що ситуація настільки погана, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук відкрито говорив про тотальну корупцію наприкінці 2019 року. Різні впливові групи на залізницях мають величезну вигоду з попередніх результатів тендера, експлуатаційні локомотиви будуть відправлятися не по маршруту в інтересах громадян, а туди, де можна зібрати більше грошей в приватному порядку", – йдеться у повідомленні.

У підсумку автор публікації висловлює сумнів в тому, що партнери з Deutsche Bahn зможуть перемогти корупцію на "Укрзалізниці".
jump
 
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