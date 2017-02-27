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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 04 лют, 2020 15:30
joik написав:
Инсайт это фундамент рынка доллар/гривна и это составляющая 99 процентов курса
Ни марко ни микро показатели ни остаток счетов на казначействе ни ОВГЗ ни какая нибуть еще фантазия не делают курс только инсайт
А прогнозы и инсайт не пересекаются
люди тихо себе работают над амплитудой курса
Инсайт - означает озарение. Неожиданное понимание.
А то о чем вы написали называется инсайд
ом.
От английского insid
e. И означает обладание информацией, недоступной для широкого круга лиц.
Или это "оговорка по Фрейду"? И на самом деле, подсознательно, вы со мной согласны.
Хотя социально-активная составляющая вашей личности, протестует.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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Додано: Вів 04 лют, 2020 16:05
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.............04.02.2020...........05.02.2020
дата розрахунку............03.02.2020...........04.02.2020
Євро...............................27,7512...............27,4556
Долар США....................25,0836...............24,8523
После полудня гривна укрепилась еще на копейку.
Открылись необычайно узко на 4 копейки ниже вчерашнего закрытия. С 10-15 начали падать и к 10-40 пролетели 8.5 копеек, одновременно растянув спред до неприличия. Продавцы не были готовы к такому падению и остановились раньше. Из ступора рынок вывел НБУ, вышедший с покупкой и опустивший бид еще на полкопейки. Продавцы ему поверили и пошли навстречу. С 11 до 11-25, уже с нормальным трехкопеечным спредом, успели опуститься на копейку и вернуться обратно. Больше движений пока не наблюдалось.
После 12 снова пошли вниз, спустившись к обеду на 6 копеек. После обеда стали очень медленно подтягивать биды вверх, сужая спред. За почти 1.5 часа сузились на копейку, а перед самым подсчетом официального курса подросли еще на копейку.
Официальный курс встретили котировками 24.8100 - 24.8300. За день упали на 13 копеек относительно открытия и на 17 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории:
2019 - 27.4237 (-15) -257
2018 - 27.8871 (+2) -303
2017 - 27.0780 (+9)
2016 - 25.8927 (+20)
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Додано: Вів 04 лют, 2020 16:09
vovan_prm написав: joik написав:
Инсайт это фундамент рынка доллар/гривна и это составляющая 99 процентов курса
Ни марко ни микро показатели ни остаток счетов на казначействе ни ОВГЗ ни какая нибуть еще фантазия не делают курс только инсайт
А прогнозы и инсайт не пересекаются
люди тихо себе работают над амплитудой курса
Инсайт - означает озарение. Неожиданное понимание.
А то о чем вы написали называется инсайд
ом.
От английского insid
e. И означает обладание информацией, недоступной для широкого круга лиц.
Или это "оговорка по Фрейду"? И на самом деле, подсознательно, вы со мной согласны.
Хотя социально-активная составляющая вашей личности, протестует.
Если в реальности то в данном временном промежутке инсайд как таковой потерял свою инстуциональность
Все врут а на уровне людей принимающих решения нагло брешуть всем и везде и все кто владеет инсайдом только так думают потому что инсайда нет
Но все же кто то таки зарабатывает и постоянно и прилично в размерах державы
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joik
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Додано: Вів 04 лют, 2020 16:11
Залізничний оператор Німеччини Deutsche Bahn може надати "Укрзалізниці" технічні консультації, проте не зможе допомогти у вирішенні більшості проблем.
"Deutsche Bahn приєднується до "Укрзалізниці". DB планує надавати підприємницькі та технічні консультації і підтримку українській залізниці протягом найближчих декількох років", – йдеться у публікації MDR.
Німецькі фахівці відзначають, що у "Укрзалізниці" є величезні проблеми з інфраструктурою та корупцією.
"Кажуть, що ситуація настільки погана, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук відкрито говорив про тотальну корупцію наприкінці 2019 року. Різні впливові групи на залізницях мають величезну вигоду з попередніх результатів тендера, експлуатаційні локомотиви будуть відправлятися не по маршруту в інтересах громадян, а туди, де можна зібрати більше грошей в приватному порядку", – йдеться у повідомленні.
У підсумку автор публікації висловлює сумнів в тому, що партнери з Deutsche Bahn зможуть перемогти корупцію на "Укрзалізниці".
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Додано: Вів 04 лют, 2020 16:31
jump написав:
У підсумку автор публікації висловлює сумнів в тому, що партнери з Deutsche Bahn зможуть перемогти корупцію на "Укрзалізниці".
Останні два місяці бігав по кабінетах, так от, я б їх поперестрілював би нажаль законом -забороняється
ПОВІРТЕ, ГРАНАТИ ТУДИ ЗАЛІТАЮТЬ "неспроста"
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Додано: Вів 04 лют, 2020 16:42
kluychkooleg написав: tobias написав:
Перехід до бівалютної корзини НБУ не планує?
Євро досі не стало основною валютою для України.
Евро замучило своей слабостью уже даже самых рьяных поклонников.
Ну никак не хочет расти и все.
Робкие попытки тут же превращаются в очередное падение.То же самое с фунтом.
Может поэтому.
С фунтом? Этот паразит за полгода отрос с 1.20 до 1.30, пиково было 1.33 и назад, похоже, не собирается.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
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Додано: Вів 04 лют, 2020 16:54
как аукцион по овгз прошел? докладывайте
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Додано: Вів 04 лют, 2020 17:09
Игорь Алексеевич написав:
конкорд как вкопанный сегодня стоит 24.7-25.00.
если через час не опустится ниже, то значит не видит предпосылок вниз. просто временная тогда игра нбу на отсечках.
чем этот конкорд примечателен? C таким же успехом можете на укргаз смотреть.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Додано: Вів 04 лют, 2020 17:20
А где все ракетчики которые уже видели 28 и 30?
Куда подевались мудрые гуру теории перманентного обвализма?
Уже пошли разговоры о евро и фунте,о расторопности клерков,которые должны менять таблички в банках,по курсам которых может поменять только наглухо отбитый?)
Вот что значит не знать фундамент,ну может ещё стоит послушать почему учётная ставка такая низкая,вот тогда точно будет полный букет воя на луну без толка((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Вів 04 лют, 2020 17:42
все идет нормально,
как и озвучивалось ранее, тянуть будут вверх по 20-30 коп в неделю, с откатами небольшими; пока не достигнут нормальных уровней в 27-29грн/$
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