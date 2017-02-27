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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3783378437853786

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 272
ниже 23
6%
16
23.01-23.50
10%
27
23.51-24.0
11%
31
24.01-24.5
17%
45
24.51-25.0
12%
32
25.01-25.5
17%
45
25.51-26
10%
26
выше 26
18%
50
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 17:55

  PS4 написав:как аукцион по овгз прошел? докладывайте


Судя по курсу - сожрали всё, и попросили добавки.
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 18:08

  Captain Obvious написав:
  PS4 написав:как аукцион по овгз прошел? докладывайте


Судя по курсу - сожрали всё, и попросили добавки.

План выполнили только по годичным.
По трёхлеткам недобор.
https://mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-r ... -aukcioniv
yp1ripe
 
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  #<1 ... 3783378437853786
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