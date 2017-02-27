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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 04 лют, 2020 17:55
PS4 написав:
как аукцион по овгз прошел? докладывайте
Судя по курсу - сожрали всё, и попросили добавки.
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Captain Obvious
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Додано: Вів 04 лют, 2020 18:08
Captain Obvious написав: PS4 написав:
как аукцион по овгз прошел? докладывайте
Судя по курсу - сожрали всё, и попросили добавки.
План выполнили только по годичным.
По трёхлеткам недобор.https://mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-r ... -aukcioniv
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yp1ripe
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tumos
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