Додано: Вів 04 лют, 2020 18:16

budivelnik написав: Перший - прокачка зафіксована подобово , тому нарахування за транзит проходять по принципу

Прокачуєте на добу не більше 65 млрд м3/365днів=178 млн м3

Якщо прокачали менше - платите все одно за прокачку 178 млн м3

Станом на зараз - обєми прокачки 100 млн м3 на добу, а значить реальна сума проплата становить не 31,72 а 31,72*1,78=56,5 долара за 1000 м3

- прокачка зафіксована подобово , тому нарахування за транзит проходять по принципуПрокачуєте на добу не більше 65 млрд м3/365днів=178 млн м3Якщо прокачали менше - платите все одно за прокачку 178 млн м3Станом на зараз - обєми прокачки 100 млн м3 на добу, а значить реальна сума проплата становить не 31,72 а 31,72*1,78=56,5 долара за 1000 м3

budivelnik написав: Другий - якщо росія потребуватиме збільшення обємів понад 178 млн м3 на добу-вона зобовязана заплатити перекачування понадлишкових обємів по збільшеним тарифам(до речі ця інформація присутня в статті)- наприклад якщо попередження за добу то тариф росте в 1,44 рази

- якщо росія потребуватиме збільшення обємів понад 178 млн м3 на добу-вона зобовязана заплатити перекачування понадлишкових обємів по збільшеним тарифам(до речі ця інформація присутня в статті)- наприклад якщо попередження за добу то тариф росте в 1,44 рази

budivelnik написав: Третій -при сьогоднішніх тарифах на прокачку-росія заплатить Україні за транспортування газу більше,ніж Україна витратить на закупку 11 млрд м3 газу.

-при сьогоднішніх тарифах на прокачку-росія заплатить Україні за транспортування газу більше,ніж Україна витратить на закупку 11 млрд м3 газу.

Не выкручивайся! Ты писал, что в год будет 65 млрд * 44 доллара / 1000 кубов. Понятное дело, что если меньше Газпром прокачает, то эффективный тариф будет выше оговоренного за объем - это само собой разумеется в сделке типа send or pay commitment.Тем более смешно в защиту своей позиции говорить о возможности перебора, когда по факту отмечается значительный недобор. Да, день дню рознь, но если даже в зимний период квота не перебирается, то уж в летний - тем более не будет. Здесь нужно помнить, что с учетом рекордных запасов газа в ПХГ ЕС на начало зимы и рекордно теплой зимы, потребность в закачке будет ниже и на следующий сезон за счет более высоких остатков.Да, но речь не об этом. Речь о том, что транзитные доходы упадут к прошлым годам, потому что рост ставки не компенсирует снижение объемов, а ты говоришь на черное белое - что НЕ упадут. Как будто от твоих "заклинаний" денег где-то прибавится...