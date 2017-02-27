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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 37843785378637873788>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 274
ниже 23
6%
16
23.01-23.50
10%
28
23.51-24.0
11%
31
24.01-24.5
17%
46
24.51-25.0
12%
32
25.01-25.5
16%
45
25.51-26
9%
26
выше 26
18%
50
Всього голосів : 274
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 17:55

  PS4 написав:как аукцион по овгз прошел? докладывайте


Судя по курсу - сожрали всё, и попросили добавки.
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 18:08

  Captain Obvious написав:
  PS4 написав:как аукцион по овгз прошел? докладывайте


Судя по курсу - сожрали всё, и попросили добавки.

План выполнили только по годичным.
По трёхлеткам недобор.
https://mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-r ... -aukcioniv
yp1ripe
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 18:16

  budivelnik написав:Перший - прокачка зафіксована подобово , тому нарахування за транзит проходять по принципу
Прокачуєте на добу не більше 65 млрд м3/365днів=178 млн м3
Якщо прокачали менше - платите все одно за прокачку 178 млн м3
Станом на зараз - обєми прокачки 100 млн м3 на добу, а значить реальна сума проплата становить не 31,72 а 31,72*1,78=56,5 долара за 1000 м3


Не выкручивайся! Ты писал, что в год будет 65 млрд * 44 доллара / 1000 кубов. Понятное дело, что если меньше Газпром прокачает, то эффективный тариф будет выше оговоренного за объем - это само собой разумеется в сделке типа send or pay commitment.

  budivelnik написав:Другий - якщо росія потребуватиме збільшення обємів понад 178 млн м3 на добу-вона зобовязана заплатити перекачування понадлишкових обємів по збільшеним тарифам(до речі ця інформація присутня в статті)- наприклад якщо попередження за добу то тариф росте в 1,44 рази


Тем более смешно в защиту своей позиции говорить о возможности перебора, когда по факту отмечается значительный недобор. Да, день дню рознь, но если даже в зимний период квота не перебирается, то уж в летний - тем более не будет. Здесь нужно помнить, что с учетом рекордных запасов газа в ПХГ ЕС на начало зимы и рекордно теплой зимы, потребность в закачке будет ниже и на следующий сезон за счет более высоких остатков.

  budivelnik написав:Третій -при сьогоднішніх тарифах на прокачку-росія заплатить Україні за транспортування газу більше,ніж Україна витратить на закупку 11 млрд м3 газу.


Да, но речь не об этом. Речь о том, что транзитные доходы упадут к прошлым годам, потому что рост ставки не компенсирует снижение объемов, а ты говоришь на черное белое - что НЕ упадут. Как будто от твоих "заклинаний" денег где-то прибавится...
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 18:20

yp1ripe
Кто б сомневался!
port222
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 18:28

Ааааа...это какая-то жесть.
Тесла ко вчерашним +18% сегодня еще +14% прибавила.

В результате индекс Насдак, куда входит Тесла, сегодня обновил максимум.


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Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 18:29

Завтра 1000 будет брать!!
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asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 18:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Tesla новый биток. Скупайте на пиках)))
Morons&schmoozingAlex2006 Автор77 BIGor Gastarbaiter greenozon jeugen jum kolbaska lapay lite moveton mvi vetka w_bufett yarg Yuri_61 yuri_m zРадио Всюдиносапхайчик Вкладчик1234 Долярчик ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 18:36

  zzzzzz написав:Ааааа...это какая-то жесть.
Тесла ко вчерашним +18% сегодня еще +14% прибавила.
Теперь вам графики ставок по ОВГЗ рисовать недосуг?
Понимаю//)
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asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 18:37

  asti написав:
  zzzzzz написав:Ааааа...это какая-то жесть.
Тесла ко вчерашним +18% сегодня еще +14% прибавила.
Теперь вам графики ставок по ОВГЗ рисовать недосуг?
Понимаю//)
Аукцион, к слову, провальный был...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
идем на 22 или еще раз 26?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
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