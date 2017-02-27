budivelnik написав:Перший - прокачка зафіксована подобово , тому нарахування за транзит проходять по принципу Прокачуєте на добу не більше 65 млрд м3/365днів=178 млн м3 Якщо прокачали менше - платите все одно за прокачку 178 млн м3 Станом на зараз - обєми прокачки 100 млн м3 на добу, а значить реальна сума проплата становить не 31,72 а 31,72*1,78=56,5 долара за 1000 м3
Не выкручивайся! Ты писал, что в год будет 65 млрд * 44 доллара / 1000 кубов. Понятное дело, что если меньше Газпром прокачает, то эффективный тариф будет выше оговоренного за объем - это само собой разумеется в сделке типа send or pay commitment.
budivelnik написав:Другий - якщо росія потребуватиме збільшення обємів понад 178 млн м3 на добу-вона зобовязана заплатити перекачування понадлишкових обємів по збільшеним тарифам(до речі ця інформація присутня в статті)- наприклад якщо попередження за добу то тариф росте в 1,44 рази
Тем более смешно в защиту своей позиции говорить о возможности перебора, когда по факту отмечается значительный недобор. Да, день дню рознь, но если даже в зимний период квота не перебирается, то уж в летний - тем более не будет. Здесь нужно помнить, что с учетом рекордных запасов газа в ПХГ ЕС на начало зимы и рекордно теплой зимы, потребность в закачке будет ниже и на следующий сезон за счет более высоких остатков.
budivelnik написав:Третій -при сьогоднішніх тарифах на прокачку-росія заплатить Україні за транспортування газу більше,ніж Україна витратить на закупку 11 млрд м3 газу.
Да, но речь не об этом. Речь о том, что транзитные доходы упадут к прошлым годам, потому что рост ставки не компенсирует снижение объемов, а ты говоришь на черное белое - что НЕ упадут. Как будто от твоих "заклинаний" денег где-то прибавится...
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