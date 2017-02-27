Капитализация Теслы в два раза больше чем Дженерал моторз и Форд вместе взятые
Лента новостей Теслы )))))
Фев-04-20 10:55 Dow растет во второй день, акции Tesla достигают $ 900. TheStreet.com + 13,96% 10:45 утра Одно давнее предупреждение трейдеров: Тесла будет похож на Tesla MarketWatch 10:42 утра Теслас 10,000% опционов бросают листовые акции в Dust Bloomberg 10:35 утра По словам миллиардера Булла MarketWatch, Tesla за 10 лет сможет получить доход в триллион долларов, если сможет справиться с этой задачей. 10:33 утра Рыночная капитализация Теслы вершины $ 158 млрд, наступая на вдвое больше , чем GM и Форд в сочетании MarketWatch 10:21 утра Тесла больше перекуплен, чем биткойн во время роста Bubble Bloomberg 10:20 утра Рейтинги Tesla Junk могут быть повышены после того, как куча денег вздулась Bloomberg 10:15 утра Tesla достигает отметки в 900 долларов, преследуя Toyota как самого ценного в мире производителя автомобилей TheStreet.com 10:11 утра Доу Джонс прыгает на ослабленные страхи коронавируса; Тесла взлетает на 160 пунктов к вершине 940 Business Investor Daily 10:08 утра Акции Super Hot Tesla продолжают вертикальный рост на фоне позитивных комментариев Investor's Business Daily 10:02 утра Акции Tesla подскочили на 20%. Это не имеет никакого смысла. Barrons.com 9:57 утра Акции Tesla выросли выше 900 долларов, увеличив стоимость пакета Элона Маск на 6 миллиардов долларов. MarketWatch 9:53 утра Запас Теслы взлетел до небес. Аналитик говорит, что 3 больших риска означают, что пришло время получать прибыль. Barrons.com 9:50 утра Тесла уже удвоился в этом году на электрическом доминировании Bloomberg 9:35 утра Доу открывается почти на 400 пунктов выше; Tesla расширяет ралли MarketWatch 9:13 утра Акции США - Уолл-Стрит с широко открытыми глазами, так как стимулирование Китая успокаивает нервы инвесторов Reuters 8:52 утра Акции Теслы стремительно приближаются к очередной записи; 2-й по величине акционер увеличивает долю MarketWatch 8:46 утра Tesla (TSLA) подписывает соглашение о поставке аккумуляторов с китайским CATL Zacks 8:26 утра Фонд Hedge с 29% Возврат запись Shorting Тесла облигаций Bloomberg 8:20 утра Доу видел скачок более чем на 300 пунктов, поскольку фондовый рынок пытается продлить восстановление коронавируса. MarketWatch 8:15 утра Фьючерсы на Dow Jones: ралли на фондовом рынке взлетает, а страхи от коронавируса угасают, но перегревается ли Tesla? Google Falls, поставщик Apple, побеждает бизнес инвесторов ежедневно 8:12 утра Тесла выиграл $ 900 в параболическом всплеске, аналитик Spurring Bloomberg 7:38 утра Фондовые ракеты Теслы превысили 750 долларов после того, как аналитик установил новую цель MarketWatch с высокими показателями 7:35 утра Рынки не живут, вторник, 4 февраля 2020 года Financial Times 7:35 утра Последние потери от шорт Tesla: 2,5 миллиарда долларов только за понедельник MarketWatch 2:44 утра Китайские акции стабильно после понедельника записывают $ 720 млрд. Wiopout Bloomberg 2:11 утра Миллионы в Китае прогоняют вирусный блюз с помощью онлайн-игр и видео-приложений Reuters 1:30 утра Тесла и вопрос изменения Financial Times 1:29 утра Nikkei заканчивается тем, что рынки Китая получают некоторую передышку от ударов по вирусной угрозе Reuters Фев-03-20 22:44 Элон Маск стал еще богаче, чем любой другой миллиардер в этом году Бенцинга + 19.89% 10:10 вечера Акции поставщика батарей Tesla растут на первом Gigafactory прибыли Panasonic Reuters 9:37 вечера Совместное предприятие Panasonics с Tesla приносит первую прибыль Financial Times 9:31 вечера Nikkei растет, так как рынки Китая пытаются стабилизироваться после падения из-за вирусной угрозы Reuters 9:14 вечера Тесла получает больше всего с 2013 года на Panasonic Profit, Bullish Target Bloomberg 7:06 вечера Акции Panasonic растут на прибыли в американском аккумуляторном бизнесе с Tesla Reuters 6:29 вечера Verizon Exec Talks «Первая 5G Super Bowl», Musk Downplays 5G Scare Health Benzinga
zzzzzz написав:Капитализация Теслы в два раза больше чем Дженерал моторз и Форд вместе взятые
А тут столько очевидцев банкротства теслы толпами ходило ...
Не удивлюсь, если в ближайшее время она обанкротится! Банкстеры сменили тактику накручивания фонды, поняли, что легче накручивать что-то одно чем весь индекс. Начали выкуп с печатного станка, пустили слушок, и еще добавился эффект финансовой пирамиды, когда все покупают, бо дорожает. А если подумать, тесла дорожает, когда дорогой бензин, но нефть сейчас дешевеет, значит, и потребность в тесле падает, нет особого смысла экономить. Да и куда они собрались на ней ездить, когда пандемия начинается. Вобщем, логики ноль, как и все время в последние месяцы надувания мегапузыря для слива нужными дядями. Придумали даже термин, который характеризует этот рост, no brainer, без мозгов!
freeze написав:Разобрались с провалом бюджета в январе. Гетманцев в кулуарах рады сейчас сказал, что это произошло и потому что теплая погода и население мало заплатило поэтому за ЖКХ. Как говорится всё не Слава Богу. Но Гончарук сидит в Раде заметно повеселевший. Рафик оказывается не при чём
"Дураком быть выгодно", сбившись в стаю, веселятся...
Завтра будет погашение только НБУшных ОВГЗ на 2,2 млрд.грн.
Сегодня состоялся очередной аукцион по размещению ОВГЗ.
Аукцион мягко говоря удручающий. Из предложенного к размещению объема 4 млрд, удалось продать только 2,164 млрд.
По 6 месячным бумагам предложение было 0,5 млрд, спрос 1,1 млрд, но Минфин решил сделать типо символическое снижение ставки отсечения на 0,04 п.п. до 10,00% в итоге удалось продать только 0,263 млрд.
По 12 месячным ставка отсечения осталась прежней на уровне 10,10% . Предложение было 1 млрд, спрос 2,2 млрд, было продано ровно 1 млрд.
А вот по трехлеткам было печально. Ставка отсечения тоже не изменилась, 10,15% При предложении в 2,5 млрд, спрос составил 0,917 млрд, было продано 0,902 млрд. А вот объем привлечения по сравнению с прошлым размещением которое было 2 недели назад упал почти в 4 раза, тогда было продано 3,43 млрд, при точно такой же ставке отсечения.
Думаю ставки в 10% не сильно привлекательны для нерезидентов. Если еще пару таких аукционов пройдет с размещением по 50-60% от предложения, придется Минфину поднимать ставку.
zzzzzz написав:Капитализация Теслы в два раза больше чем Дженерал моторз и Форд вместе взятые
А тут столько очевидцев банкротства теслы толпами ходило ...
Не удивлюсь, если в ближайшее время она обанкротится! Банкстеры сменили тактику накручивания фонды, поняли, что легче накручивать что-то одно чем весь индекс. Начали выкуп с печатного станка, пустили слушок, и еще добавился эффект финансовой пирамиды, когда все покупают, бо дорожает. А если подумать, тесла дорожает, когда дорогой бензин, но нефть сейчас дешевеет, значит, и потребность в тесле падает, нет особого смысла экономить. Да и куда они собрались на ней ездить, когда пандемия начинается. Вобщем, логики ноль, как и все время в последние месяцы надувания мегапузыря для слива нужными дядями. Придумали даже термин, который характеризует этот рост, no brainer, без мозгов!
Вот это бомбануло ! Это же надо так извернуться чтобы завязать покупку весьма дорогой из всего электросегмента автомобилей теслы на экономии бензина. Это же надо так стараться выдать желаемое за действительное. Действительно no brainer, в цытатнег однозначно !
zzzzzz написав:Капитализация Теслы в два раза больше чем Дженерал моторз и Форд вместе взятые
Не идеализируем Теслу. Есть много рисков. Есть конкуренты. Батареями занимаются многие. Модель 3 убогенькая, как ваш Ланос. На бд на такой не поедешь. Только на базар за картошкой и то, если она досталась даром. За деньги я такое не купил бы. Все человечество на 3-5 моделей не пересадишь. Человечество любит выпендриваться и выделяться. Электрическая технология авто крайне проста и примитивна. В гараже можно электромобили собирать. Будут и многие другие производители электрокаров. Ставить на Теслу очень рисковано. Но спекулировать сейчас момент идеальный.