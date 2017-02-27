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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 04 лют, 2020 19:19
У гривневых ОВГЗ появился конкурент в виде акций Тесла - мотайте на ус.
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Zebra
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Додано: Вів 04 лют, 2020 19:20
proftpd66 написав:asti
идем на 22 или еще раз 26?
будем около 25 болтаться или чуть ниже//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Вів 04 лют, 2020 19:22
Zebra написав:
У гривневых ОВГЗ появился конкурент в виде акций Тесла - мотайте на ус.
у каких там ОВГЗ!
У однушек возле метро конкурент появился//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Вів 04 лют, 2020 19:22
hxbbgaf написав:
Не удивлюсь, если в ближайшее время она обанкротится!
Банкстеры сменили тактику накручивания фонды, поняли, что легче накручивать что-то одно чем весь индекс. Начали выкуп с печатного станка, пустили слушок, и еще добавился эффект финансовой пирамиды, когда все покупают, бо дорожает. А если подумать, тесла дорожает, когда дорогой бензин, но нефть сейчас дешевеет, значит, и потребность в тесле падает, нет особого смысла экономить. Да и куда они собрались на ней ездить, когда пандемия начинается. Вобщем, логики ноль, как и все время в последние месяцы надувания мегапузыря для слива нужными дядями. Придумали даже термин, который характеризует этот рост, no brainer
, без мозгов!
Вообще-то стоимость акций Tesla растет на публикации очень сильного квартального отчета, по итогам которого компания впервые за историю вышла на чистую прибыль по итогам года.
Именно операционные убытки (чем больше производит, тем больше убыток) дисконтировали ранее компанию, не позволяя оценить по заслугам ее инновационность. К слову, как раз на этом строились апокалиптические прогнозы, что мол, каждая произведенная машина была, есть и будет убыточной, значит банкротство не за горами.
Но, как видим - все наоборот. Tesla нащупала точку безубыточности и продолжит наращивать производство дальше уже с позитивным кэшфло.
Поэтому, собственно, мы и наблюдаем ралли...
PS: что касается пузыря американской фонды как такового - да, он имеет место быть. Не первый и не последний
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Додано: Вів 04 лют, 2020 19:41
proftpd66 написав:asti
идем на 22 или еще раз 26?
Добрый вечер .
Почему Вы все время вопросы задаете ?
Вы бы лучше прогноз сделали .
Например , если провалимся до 22 то 27 гарантированно ( я фантазирую)....
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