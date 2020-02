Додано: Вів 04 лют, 2020 20:58

zzzzzz написав: Ааааа...это какая-то жесть.

Тесла ко вчерашним +18% сегодня еще +14% прибавила.



В результате индекс Насдак, куда входит Тесла, сегодня обновил максимум.





Ааааа...это какая-то жесть.Тесла ко вчерашним +18% сегодня еще +14% прибавила.В результате индекс Насдак, куда входит Тесла, сегодня обновил максимум.

мой дом так на пустом месте подоражал... на 30%... причем без каких либо видимых изменений... загонщики мой дом так на пустом месте подоражал... на 30%... причем без каких либо видимых изменений... загонщики

Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.