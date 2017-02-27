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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3786378737883789>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 274
ниже 23
6%
16
23.01-23.50
10%
28
23.51-24.0
11%
31
24.01-24.5
17%
46
24.51-25.0
12%
32
25.01-25.5
16%
45
25.51-26
9%
26
выше 26
18%
50
Всього голосів : 274
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 19:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

У гривневых ОВГЗ появился конкурент в виде акций Тесла - мотайте на ус.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 19:20

  proftpd66 написав:asti
идем на 22 или еще раз 26?
будем около 25 болтаться или чуть ниже//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 19:22

  Zebra написав:У гривневых ОВГЗ появился конкурент в виде акций Тесла - мотайте на ус.
у каких там ОВГЗ!
У однушек возле метро конкурент появился//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 19:22

  hxbbgaf написав:Не удивлюсь, если в ближайшее время она обанкротится!
Банкстеры сменили тактику накручивания фонды, поняли, что легче накручивать что-то одно чем весь индекс. Начали выкуп с печатного станка, пустили слушок, и еще добавился эффект финансовой пирамиды, когда все покупают, бо дорожает. А если подумать, тесла дорожает, когда дорогой бензин, но нефть сейчас дешевеет, значит, и потребность в тесле падает, нет особого смысла экономить. Да и куда они собрались на ней ездить, когда пандемия начинается. Вобщем, логики ноль, как и все время в последние месяцы надувания мегапузыря для слива нужными дядями. Придумали даже термин, который характеризует этот рост, no brainer, без мозгов!


Вообще-то стоимость акций Tesla растет на публикации очень сильного квартального отчета, по итогам которого компания впервые за историю вышла на чистую прибыль по итогам года.

Именно операционные убытки (чем больше производит, тем больше убыток) дисконтировали ранее компанию, не позволяя оценить по заслугам ее инновационность. К слову, как раз на этом строились апокалиптические прогнозы, что мол, каждая произведенная машина была, есть и будет убыточной, значит банкротство не за горами.

Но, как видим - все наоборот. Tesla нащупала точку безубыточности и продолжит наращивать производство дальше уже с позитивным кэшфло.

Поэтому, собственно, мы и наблюдаем ралли...

PS: что касается пузыря американской фонды как такового - да, он имеет место быть. Не первый и не последний :D
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 19:41

  proftpd66 написав:asti
идем на 22 или еще раз 26?




Добрый вечер .
Почему Вы все время вопросы задаете ?
Вы бы лучше прогноз сделали .
Например , если провалимся до 22 то 27 гарантированно ( я фантазирую)....
холява
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 20:29

  Libo написав:
  zzzzzz написав:Капитализация Теслы в два раза больше чем Дженерал моторз и Форд вместе взятые :mrgreen:
Не идеализируем Теслу. Есть много рисков.
Есть конкуренты. Батареями занимаются многие. Модель 3 убогенькая, как ваш Ланос. На бд на такой не поедешь. Только на базар за картошкой и то, если она досталась даром.

Так в основном амеры так и ездят - на работу и до ближайшей плазы с моллами.
Для этого 3 вполне достаточно.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 20:32

  Libo написав:
  Игорь Алексеевич написав:пипец везде по тв говорят, что надо делать, если придёт в украину вирус.


Чего вдруг он должен прийти в Украину?
Вы что, монголоиды что ли? :roll:

ЗЫ

Слово Украина пишется с большой буквы. Заруби это на своем москальском хрюкальнике. На всю жизнь. :!:

демократы скоты, выборы нормально, без фальсификаций провести не могут, подвели меня козлы
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 20:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А я вот не считаю,что аукцион по ОВГЗ провальный.
Да на нём было тоскливо нерезам,но по сути дела они не нужны.
А то для нашего НБУ сама ситуация прихода массово нерезов это печалька,в которой он не понимает как действовать,ибо он выкупает излишнюю валюту,но эмитируется гривна,плюс банки продали часть своего портфеля неразам,а куда гривну девать?
Кредитование же банально некому наращивать,нормальных заёмщиков нет,а те кто хочет взять,наверняка не отдадут,таким дать,наступить на одни и те же грабли.
Корсчета пухнут,240 ярдов депосертификаты и корсчета,это уже намекает на критическую массу,которая напоминает ружьё,которое хоть раз в год,но попросится выстрелить.
Плюс НБУ пригласил погостить у себя на депосертификатах и приютить излишнюю ликвидность,всё бы ничего,если бы не надо было бы НБУ платить учётную ставку по этим средствам.
Вопросов и проблем от этих нерезов больше чем плюсов,даже излишний ревал поднял на уши всех.
Так что избыток валюты всё равно будет в первой половине года,а Минфину просто надо увеличить лимиты по однолетним ОВГЗ,ну просто не могут верить банки у нас в 3-х и семилетки.
Отака сказочка малята,лечим одно,а попутно покалечили другие органы.

Ну а когда осенью вырастет курс,то можно и немного девальвировать,если будем слишком быстро набирать высоту,то можно и ставку немного повысить,ятакдумаю...
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 20:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Думаю ставки в 10% не сильно привлекательны для нерезидентов. Если еще пару таких аукционов пройдет с размещением по 50-60% от предложения, придется Минфину поднимать ставку.

Я думаю тут не тільки ставка, хоч ставка - дуже важливий чинник. Справа ще в тому, що Беня-Авакян-Зеля уже не трьох головий змій, а кожен окремо. Більше того, харківсько-італійський бізнесмен за крок до втрати посади міністра, а ще недавно приміряв трон премєра.
Дуже цікава зараз закручується ситуація з хорош...им екс головою СБУ і його діями в інтересах теперішнього гетьмана. Ярославський з впливовим вінницькими партнерами також активізувався... Майбутнє країни уже далеко не таке передбачуване. Покупці ОВДП це чудово розуміють. Гарантії дуже знецінилися не тільки по 7ми річках, але й по 3+ паперах.
Зараз беруть короткі і річні з розрахунку великої приватизації і ринку землі. КМ уже ініціює продаж 49% Нафтогазу і Укрзалізниці до всього раніше запланованого. По землі підривають позиції не тільки МХП і Авангарду, вже і Кернел взяли в "розробку" і поарештовували рахунки... Та й банки зацікавлені в тому інструменті поки.
По ОВДП покращити ситуацію зможе вирішення питання "коронавірусу" але туда ще з місяць часу.
Наразі важливо чи для покупки нових ОВДП будуть заводити валюту, чи будуть перевкладати погашене (писав уже про це). Сьогодні трохи продавали...
На стороні грн зараз оплата росією транзту в 500+ млн уо за грудень-лютий та дочасна активізація аграріїв, адже погода така, що роботи доведеться починати за пару днів (на вихідних зробив пару сотень км по неньці - корови люди пасти повиганяли :shock: , та й вологи вже у верхні шари налило (за це тут багато хто переживав)).
МВф - складне питання. Землю продавлять - багато зацікавлених, адже металургія і енергетика уже не такі цікаві стали... А от чи вдасться ІВК...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 20:58

  zzzzzz написав:Ааааа...это какая-то жесть.
Тесла ко вчерашним +18% сегодня еще +14% прибавила.

В результате индекс Насдак, куда входит Тесла, сегодня обновил максимум.


Зображення

мой дом так на пустом месте подоражал... на 30%... причем без каких либо видимых изменений... загонщики
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lestat
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