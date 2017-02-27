edvardd написав:демократы скоты, выборы нормально, без фальсификаций провести не могут, подвели меня козлы
Сливай воду. Трампу на 2-й срок путь расчищен. Выставили больных на голову и те с треском обосрались на первом же каминг-ауте. Новая парадигма. Новые смыслы. Новая реальность. Всё резко изменится. Я начинаю сильно переживать за судьбу ваших $соток.
zzzzzz написав:Капитализация Теслы в два раза больше чем Дженерал моторз и Форд вместе взятые
А тут столько очевидцев банкротства теслы толпами ходило ...
Не удивлюсь, если в ближайшее время она обанкротится! Банкстеры сменили тактику накручивания фонды, поняли, что легче накручивать что-то одно чем весь индекс. Начали выкуп с печатного станка, пустили слушок, и еще добавился эффект финансовой пирамиды, когда все покупают, бо дорожает. А если подумать, тесла дорожает, когда дорогой бензин, но нефть сейчас дешевеет, значит, и потребность в тесле падает, нет особого смысла экономить. Да и куда они собрались на ней ездить, когда пандемия начинается. Вобщем, логики ноль, как и все время в последние месяцы надувания мегапузыря для слива нужными дядями. Придумали даже термин, который характеризует этот рост, no brainer, без мозгов!
Да у тебя уже Штаты 500 раз обанкротились, именно на таких ожидальщиках и пошел взрывной рост, когда у шортистов маржинколы и стоплосы пошли! Впрочем можешь утешиться - не один ты такой "мудрый":