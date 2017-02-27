RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3786378737883789

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 274
ниже 23
6%
16
23.01-23.50
10%
28
23.51-24.0
11%
31
24.01-24.5
17%
46
24.51-25.0
12%
32
25.01-25.5
16%
45
25.51-26
9%
26
выше 26
18%
50
Всього голосів : 274
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 21:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Доллар скинул 15 копеек к закрытию межбанка
https://minfin.com.ua/2020/02/04/40659289/
пора наверное таки запастись ягелем :?:
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1407
З нами з: 24.10.08
Подякував: 34 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 21:25

  edvardd написав:демократы скоты, выборы нормально, без фальсификаций провести не могут, подвели меня козлы


Сливай воду. :(
Трампу на 2-й срок путь расчищен. :idea:
Выставили больных на голову и те с треском обосрались на первом же каминг-ауте.
Новая парадигма. Новые смыслы. Новая реальность.
Всё резко изменится.
Я начинаю сильно переживать за судьбу ваших $соток.
:lol: :lol: :lol:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 7741
З нами з: 14.11.11
Подякував: 330 раз.
Подякували: 3856 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 21:31

"Зелена ЕЕ "

:shock: https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 8161063376
https://opentv.media/video-u-novooleksa ... NtH_5oiOPQ
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2244
З нами з: 23.05.14
Подякував: 496 раз.
Подякували: 374 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 21:31

  hxbbgaf написав:
  Surfer написав:
  zzzzzz написав:Капитализация Теслы в два раза больше чем Дженерал моторз и Форд вместе взятые :mrgreen:


А тут столько очевидцев банкротства теслы толпами ходило ...

Не удивлюсь, если в ближайшее время она обанкротится!
Банкстеры сменили тактику накручивания фонды, поняли, что легче накручивать что-то одно чем весь индекс. Начали выкуп с печатного станка, пустили слушок, и еще добавился эффект финансовой пирамиды, когда все покупают, бо дорожает. А если подумать, тесла дорожает, когда дорогой бензин, но нефть сейчас дешевеет, значит, и потребность в тесле падает, нет особого смысла экономить. Да и куда они собрались на ней ездить, когда пандемия начинается. Вобщем, логики ноль, как и все время в последние месяцы надувания мегапузыря для слива нужными дядями. Придумали даже термин, который характеризует этот рост, no brainer, без мозгов!

Да у тебя уже Штаты 500 раз обанкротились, именно на таких ожидальщиках и пошел взрывной рост, когда у шортистов маржинколы и стоплосы пошли!
Впрочем можешь утешиться - не один ты такой "мудрый":
Зображення
komp
1
 
Повідомлень: 8035
З нами з: 08.11.07
Подякував: 2138 раз.
Подякували: 3154 раз.
 
Профіль
1
1
1
  #<1 ... 3786378737883789
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: apostol, komp, Libo, Vadim V і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1668, 1669, 1670
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16695 2076468
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 лют, 2020 20:57
Козак-характерник
Валютный рынок в мире 1 ... 676, 677, 678
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6778 1503726
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 лют, 2020 15:20
vovan_prm
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 35, 36, 37
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
364 62740
Переглянути останнє повідомлення
Суб 01 лют, 2020 18:45
tumos

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (17271)
04.02.2020 21:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.