Додано: Вів 04 лют, 2020 20:39

А я вот не считаю,что аукцион по ОВГЗ провальный.

Да на нём было тоскливо нерезам,но по сути дела они не нужны.

А то для нашего НБУ сама ситуация прихода массово нерезов это печалька,в которой он не понимает как действовать,ибо он выкупает излишнюю валюту,но эмитируется гривна,плюс банки продали часть своего портфеля неразам,а куда гривну девать?

Кредитование же банально некому наращивать,нормальных заёмщиков нет,а те кто хочет взять,наверняка не отдадут,таким дать,наступить на одни и те же грабли.

Корсчета пухнут,240 ярдов депосертификаты и корсчета,это уже намекает на критическую массу,которая напоминает ружьё,которое хоть раз в год,но попросится выстрелить.

Плюс НБУ пригласил погостить у себя на депосертификатах и приютить излишнюю ликвидность,всё бы ничего,если бы не надо было бы НБУ платить учётную ставку по этим средствам.

Вопросов и проблем от этих нерезов больше чем плюсов,даже излишний ревал поднял на уши всех.

Так что избыток валюты всё равно будет в первой половине года,а Минфину просто надо увеличить лимиты по однолетним ОВГЗ,ну просто не могут верить банки у нас в 3-х и семилетки.

Отака сказочка малята,лечим одно,а попутно покалечили другие органы.



Ну а когда осенью вырастет курс,то можно и немного девальвировать,если будем слишком быстро набирать высоту,то можно и ставку немного повысить,ятакдумаю...

Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.