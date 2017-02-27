RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 37863787378837893790>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 274
ниже 23
6%
16
23.01-23.50
10%
28
23.51-24.0
11%
31
24.01-24.5
17%
46
24.51-25.0
12%
32
25.01-25.5
16%
45
25.51-26
9%
26
выше 26
18%
50
Всього голосів : 274
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 20:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А я вот не считаю,что аукцион по ОВГЗ провальный.
Да на нём было тоскливо нерезам,но по сути дела они не нужны.
А то для нашего НБУ сама ситуация прихода массово нерезов это печалька,в которой он не понимает как действовать,ибо он выкупает излишнюю валюту,но эмитируется гривна,плюс банки продали часть своего портфеля неразам,а куда гривну девать?
Кредитование же банально некому наращивать,нормальных заёмщиков нет,а те кто хочет взять,наверняка не отдадут,таким дать,наступить на одни и те же грабли.
Корсчета пухнут,240 ярдов депосертификаты и корсчета,это уже намекает на критическую массу,которая напоминает ружьё,которое хоть раз в год,но попросится выстрелить.
Плюс НБУ пригласил погостить у себя на депосертификатах и приютить излишнюю ликвидность,всё бы ничего,если бы не надо было бы НБУ платить учётную ставку по этим средствам.
Вопросов и проблем от этих нерезов больше чем плюсов,даже излишний ревал поднял на уши всех.
Так что избыток валюты всё равно будет в первой половине года,а Минфину просто надо увеличить лимиты по однолетним ОВГЗ,ну просто не могут верить банки у нас в 3-х и семилетки.
Отака сказочка малята,лечим одно,а попутно покалечили другие органы.

Ну а когда осенью вырастет курс,то можно и немного девальвировать,если будем слишком быстро набирать высоту,то можно и ставку немного повысить,ятакдумаю...
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10946
З нами з: 30.12.09
Подякував: 321 раз.
Подякували: 2348 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 20:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Думаю ставки в 10% не сильно привлекательны для нерезидентов. Если еще пару таких аукционов пройдет с размещением по 50-60% от предложения, придется Минфину поднимать ставку.

Я думаю тут не тільки ставка, хоч ставка - дуже важливий чинник. Справа ще в тому, що Беня-Авакян-Зеля уже не трьох головий змій, а кожен окремо. Більше того, харківсько-італійський бізнесмен за крок до втрати посади міністра, а ще недавно приміряв трон премєра.
Дуже цікава зараз закручується ситуація з хорош...им екс головою СБУ і його діями в інтересах теперішнього гетьмана. Ярославський з впливовим вінницькими партнерами також активізувався... Майбутнє країни уже далеко не таке передбачуване. Покупці ОВДП це чудово розуміють. Гарантії дуже знецінилися не тільки по 7ми річках, але й по 3+ паперах.
Зараз беруть короткі і річні з розрахунку великої приватизації і ринку землі. КМ уже ініціює продаж 49% Нафтогазу і Укрзалізниці до всього раніше запланованого. По землі підривають позиції не тільки МХП і Авангарду, вже і Кернел взяли в "розробку" і поарештовували рахунки... Та й банки зацікавлені в тому інструменті поки.
По ОВДП покращити ситуацію зможе вирішення питання "коронавірусу" але туда ще з місяць часу.
Наразі важливо чи для покупки нових ОВДП будуть заводити валюту, чи будуть перевкладати погашене (писав уже про це). Сьогодні трохи продавали...
На стороні грн зараз оплата росією транзту в 500+ млн уо за грудень-лютий та дочасна активізація аграріїв, адже погода така, що роботи доведеться починати за пару днів (на вихідних зробив пару сотень км по неньці - корови люди пасти повиганяли :shock: , та й вологи вже у верхні шари налило (за це тут багато хто переживав)).
МВф - складне питання. Землю продавлять - багато зацікавлених, адже металургія і енергетика уже не такі цікаві стали... А от чи вдасться ІВК...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
Аватар користувача
10

Форумчанин року
 
Повідомлень: 3501
З нами з: 10.03.14
Подякував: 2055 раз.
Подякували: 2967 раз.
 
Профіль
2
4
14
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 21:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Доллар скинул 15 копеек к закрытию межбанка
https://minfin.com.ua/2020/02/04/40659289/
пора наверное таки запастись ягелем :?:
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1408
З нами з: 24.10.08
Подякував: 34 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 21:25

  edvardd написав:демократы скоты, выборы нормально, без фальсификаций провести не могут, подвели меня козлы


Сливай воду. :(
Трампу на 2-й срок путь расчищен. :idea:
Выставили больных на голову и те с треском обосрались на первом же каминг-ауте.
Новая парадигма. Новые смыслы. Новая реальность.
Всё резко изменится.
Я начинаю сильно переживать за судьбу ваших $соток.
:lol: :lol: :lol:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 7744
З нами з: 14.11.11
Подякував: 330 раз.
Подякували: 3857 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 21:31

"Зелена ЕЕ "

:shock: https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 8161063376
https://opentv.media/video-u-novooleksa ... NtH_5oiOPQ
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2244
З нами з: 23.05.14
Подякував: 496 раз.
Подякували: 374 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 21:31

  hxbbgaf написав:
  Surfer написав:
  zzzzzz написав:Капитализация Теслы в два раза больше чем Дженерал моторз и Форд вместе взятые :mrgreen:


А тут столько очевидцев банкротства теслы толпами ходило ...

Не удивлюсь, если в ближайшее время она обанкротится!
Банкстеры сменили тактику накручивания фонды, поняли, что легче накручивать что-то одно чем весь индекс. Начали выкуп с печатного станка, пустили слушок, и еще добавился эффект финансовой пирамиды, когда все покупают, бо дорожает. А если подумать, тесла дорожает, когда дорогой бензин, но нефть сейчас дешевеет, значит, и потребность в тесле падает, нет особого смысла экономить. Да и куда они собрались на ней ездить, когда пандемия начинается. Вобщем, логики ноль, как и все время в последние месяцы надувания мегапузыря для слива нужными дядями. Придумали даже термин, который характеризует этот рост, no brainer, без мозгов!

Да у тебя уже Штаты 500 раз обанкротились, именно на таких ожидальщиках и пошел взрывной рост, когда у шортистов маржинколы и стоплосы пошли!
Впрочем можешь утешиться - не один ты такой "мудрый":
Зображення
komp
1
 
Повідомлень: 8038
З нами з: 08.11.07
Подякував: 2138 раз.
Подякували: 3154 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 21:53

  холява написав:
  proftpd66 написав:asti
идем на 22 или еще раз 26?


Добрый вечер .
Почему Вы все время вопросы задаете ?

Прощупывает у кого хрустальный шар.
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8981
З нами з: 03.11.08
Подякував: 693 раз.
Подякували: 1981 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 21:55

  hxbbgaf написав:
  Surfer написав:
  zzzzzz написав:Капитализация Теслы в два раза больше чем Дженерал моторз и Форд вместе взятые :mrgreen:

А тут столько очевидцев банкротства теслы толпами ходило ...

Не удивлюсь, если в ближайшее время она обанкротится!


Сказав свідок краху США :)
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 422
З нами з: 19.02.14
Подякував: 147 раз.
Подякували: 179 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 22:03

  ruvex написав:
  холява написав:
  proftpd66 написав:asti
идем на 22 или еще раз 26?


Добрый вечер .
Почему Вы все время вопросы задаете ?

Прощупывает у кого хрустальный шар.



Я честно скажу ....есть излишек денег , смотрю на перспективу .
В большинстве случаев покупаю товар через контракты .
Но если есть возможность отобраться , как было на 24.40 , я не стеснялся .....

С Уважением.
холява
2
 
Повідомлень: 2524
З нами з: 27.09.12
Подякував: 2169 раз.
Подякували: 2003 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 22:06

ЗЕленеем:
Рост ВВП Украины в 2019 году замедлился до 3,3%
4 февраля 2020

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2019 году замедлился с 3,4% в 2018 году до 3,3%, в то же время изменились драйверы этого роста.
Об этом сообщило Министерство экономики в "Обзоре экономической активности 2019" во вторник, передает Интерфакс-Украина.
"Существенно замедлился рост Сводного индекс производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности (СИП) - до 1,6% в целом за 2019 год, а в последние месяцы года даже наблюдалось его падение. Зато высокий внутренний спрос генерировал высокие показатели в строительстве, торговле и ряде отраслей сфере услуг", – отметило ведомство.
Замедление СИП с 3,6% в 2018 году, по данным Минэкономики, происходило, прежде всего, из-за сложной ситуации в промышленности, где выпуск снизился на 1,8% после трехлетнего роста (в 2018 год – на 1,6%).

Также, несмотря на очередной рекорд урожая зерновых, существенно замедлилось сельское хозяйство – до 1,1% с 8% годом ранее.

Согласно обзору, в торговле темпы роста в минувшем году также сократились с 4,6% до 3,1%, тогда как в строительстве они ускорились с 8,5% до 20%.

В соответствии с документом, в четвертом квартале 2019 года рост ВВП замедлился до 2,1% с 4,1% в третьем квартале, 4,7% – во втором и 2,6% – в первом.


Скоро вырастем на все 40%!
komp
1
 
Повідомлень: 8038
З нами з: 08.11.07
Подякував: 2138 раз.
Подякували: 3154 раз.
 
Профіль
1
1
1
  #<1 ... 37863787378837893790>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sergey_sryvkin, Surfer, Мда і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 35, 36, 37
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
365 62813
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 лют, 2020 22:52
Surfer
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1668, 1669, 1670
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16695 2076609
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 лют, 2020 20:57
Козак-характерник
Валютный рынок в мире 1 ... 676, 677, 678
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6778 1503770
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 лют, 2020 15:20
vovan_prm

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.