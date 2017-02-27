А я вот не считаю,что аукцион по ОВГЗ провальный. Да на нём было тоскливо нерезам,но по сути дела они не нужны. А то для нашего НБУ сама ситуация прихода массово нерезов это печалька,в которой он не понимает как действовать,ибо он выкупает излишнюю валюту,но эмитируется гривна,плюс банки продали часть своего портфеля неразам,а куда гривну девать? Кредитование же банально некому наращивать,нормальных заёмщиков нет,а те кто хочет взять,наверняка не отдадут,таким дать,наступить на одни и те же грабли. Корсчета пухнут,240 ярдов депосертификаты и корсчета,это уже намекает на критическую массу,которая напоминает ружьё,которое хоть раз в год,но попросится выстрелить. Плюс НБУ пригласил погостить у себя на депосертификатах и приютить излишнюю ликвидность,всё бы ничего,если бы не надо было бы НБУ платить учётную ставку по этим средствам. Вопросов и проблем от этих нерезов больше чем плюсов,даже излишний ревал поднял на уши всех. Так что избыток валюты всё равно будет в первой половине года,а Минфину просто надо увеличить лимиты по однолетним ОВГЗ,ну просто не могут верить банки у нас в 3-х и семилетки. Отака сказочка малята,лечим одно,а попутно покалечили другие органы.
Ну а когда осенью вырастет курс,то можно и немного девальвировать,если будем слишком быстро набирать высоту,то можно и ставку немного повысить,ятакдумаю...
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
zzzzzz написав:Думаю ставки в 10% не сильно привлекательны для нерезидентов. Если еще пару таких аукционов пройдет с размещением по 50-60% от предложения, придется Минфину поднимать ставку.
Я думаю тут не тільки ставка, хоч ставка - дуже важливий чинник. Справа ще в тому, що Беня-Авакян-Зеля уже не трьох головий змій, а кожен окремо. Більше того, харківсько-італійський бізнесмен за крок до втрати посади міністра, а ще недавно приміряв трон премєра. Дуже цікава зараз закручується ситуація з хорош...им екс головою СБУ і його діями в інтересах теперішнього гетьмана. Ярославський з впливовим вінницькими партнерами також активізувався... Майбутнє країни уже далеко не таке передбачуване. Покупці ОВДП це чудово розуміють. Гарантії дуже знецінилися не тільки по 7ми річках, але й по 3+ паперах. Зараз беруть короткі і річні з розрахунку великої приватизації і ринку землі. КМ уже ініціює продаж 49% Нафтогазу і Укрзалізниці до всього раніше запланованого. По землі підривають позиції не тільки МХП і Авангарду, вже і Кернел взяли в "розробку" і поарештовували рахунки... Та й банки зацікавлені в тому інструменті поки. По ОВДП покращити ситуацію зможе вирішення питання "коронавірусу" але туда ще з місяць часу. Наразі важливо чи для покупки нових ОВДП будуть заводити валюту, чи будуть перевкладати погашене (писав уже про це). Сьогодні трохи продавали... На стороні грн зараз оплата росією транзту в 500+ млн уо за грудень-лютий та дочасна активізація аграріїв, адже погода така, що роботи доведеться починати за пару днів (на вихідних зробив пару сотень км по неньці - корови люди пасти повиганяли , та й вологи вже у верхні шари налило (за це тут багато хто переживав)). МВф - складне питання. Землю продавлять - багато зацікавлених, адже металургія і енергетика уже не такі цікаві стали... А от чи вдасться ІВК...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
edvardd написав:демократы скоты, выборы нормально, без фальсификаций провести не могут, подвели меня козлы
Сливай воду. Трампу на 2-й срок путь расчищен. Выставили больных на голову и те с треском обосрались на первом же каминг-ауте. Новая парадигма. Новые смыслы. Новая реальность. Всё резко изменится. Я начинаю сильно переживать за судьбу ваших $соток.
zzzzzz написав:Капитализация Теслы в два раза больше чем Дженерал моторз и Форд вместе взятые
А тут столько очевидцев банкротства теслы толпами ходило ...
Не удивлюсь, если в ближайшее время она обанкротится! Банкстеры сменили тактику накручивания фонды, поняли, что легче накручивать что-то одно чем весь индекс. Начали выкуп с печатного станка, пустили слушок, и еще добавился эффект финансовой пирамиды, когда все покупают, бо дорожает. А если подумать, тесла дорожает, когда дорогой бензин, но нефть сейчас дешевеет, значит, и потребность в тесле падает, нет особого смысла экономить. Да и куда они собрались на ней ездить, когда пандемия начинается. Вобщем, логики ноль, как и все время в последние месяцы надувания мегапузыря для слива нужными дядями. Придумали даже термин, который характеризует этот рост, no brainer, без мозгов!
Да у тебя уже Штаты 500 раз обанкротились, именно на таких ожидальщиках и пошел взрывной рост, когда у шортистов маржинколы и стоплосы пошли! Впрочем можешь утешиться - не один ты такой "мудрый":
Рост ВВП Украины в 2019 году замедлился до 3,3% 4 февраля 2020
Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2019 году замедлился с 3,4% в 2018 году до 3,3%, в то же время изменились драйверы этого роста. Об этом сообщило Министерство экономики в "Обзоре экономической активности 2019" во вторник, передает Интерфакс-Украина. "Существенно замедлился рост Сводного индекс производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности (СИП) - до 1,6% в целом за 2019 год, а в последние месяцы года даже наблюдалось его падение. Зато высокий внутренний спрос генерировал высокие показатели в строительстве, торговле и ряде отраслей сфере услуг", – отметило ведомство. Замедление СИП с 3,6% в 2018 году, по данным Минэкономики, происходило, прежде всего, из-за сложной ситуации в промышленности, где выпуск снизился на 1,8% после трехлетнего роста (в 2018 год – на 1,6%).
Также, несмотря на очередной рекорд урожая зерновых, существенно замедлилось сельское хозяйство – до 1,1% с 8% годом ранее.
Согласно обзору, в торговле темпы роста в минувшем году также сократились с 4,6% до 3,1%, тогда как в строительстве они ускорились с 8,5% до 20%.
В соответствии с документом, в четвертом квартале 2019 года рост ВВП замедлился до 2,1% с 4,1% в третьем квартале, 4,7% – во втором и 2,6% – в первом.