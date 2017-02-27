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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3787378837893790>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 274
ниже 23
6%
16
23.01-23.50
10%
28
23.51-24.0
11%
31
24.01-24.5
17%
46
24.51-25.0
12%
32
25.01-25.5
16%
45
25.51-26
9%
26
выше 26
18%
50
Всього голосів : 274
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 22:08

  холява написав:В большинстве случаев покупаю товар через контракты .



Значит по типажу ты типичный барахольщик. Что больше по душе, наркология или барахолка? :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 22:09

  Libo написав:
  edvardd написав:демократы скоты, выборы нормально, без фальсификаций провести не могут, подвели меня козлы


Сливай воду. :(
Трампу на 2-й срок путь расчищен. :idea:
Выставили больных на голову и те с треском обосрались на первом же каминг-ауте.
Новая парадигма. Новые смыслы. Новая реальность.
Всё резко изменится.
Я начинаю сильно переживать за судьбу ваших $соток.
:lol: :lol: :lol:

Победит на выборах Трамп - песец Америке, миру и Украине
Победит на выборах Сандерс - песец Америке
но по моим данным Трампа на выборах не будет...
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 22:11

  Libo написав:
  холява написав:В большинстве случаев покупаю товар через контракты .



Значит по типажу ты типичный барахольщик. Что больше по душе, наркология или барахолка? :roll:




Деньги

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холява
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 22:14

  komp написав:ЗЕленеем:
Рост ВВП Украины в 2019 году замедлился до 3,3%
4 февраля 2020

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2019 году замедлился с 3,4% в 2018 году до 3,3%, в то же время изменились драйверы этого роста.

В соответствии с документом, в четвертом квартале 2019 года рост ВВП замедлился до 2,1% с 4,1% в третьем квартале, 4,7% – во втором и 2,6% – в первом.


Скоро вырастем на все 40%!


Радикальные реформы - это как педаль газа резко до полика.
Следует задержка.
Двигатель подрывается на всю мощь чуть позже. :!:
Подождите.
И не газуйте тут раньше времени.
Всё идет нормально. :P
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 22:17

  komp написав:ЗЕленеем:
Согласно обзору, в торговле темпы роста в минувшем году также сократились с 4,6% до 3,1%, тогда как в строительстве они ускорились с 8,5% до 20%.


Скоро вырастем на все 40%!

Это интересный нюанс.
С временным лагом строительство тянет развитие многих отраслей.
И это чисто внутренний рынок, прошу заметить.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 22:19

  edvardd написав:но по моим данным Трампа на выборах не будет...



Его ж уже с предыдущих не должно было быть....
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 22:20

  Libo написав:
  komp написав:ЗЕленеем:
Рост ВВП Украины в 2019 году замедлился до 3,3%
4 февраля 2020

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2019 году замедлился с 3,4% в 2018 году до 3,3%, в то же время изменились драйверы этого роста.

В соответствии с документом, в четвертом квартале 2019 года рост ВВП замедлился до 2,1% с 4,1% в третьем квартале, 4,7% – во втором и 2,6% – в первом.


Скоро вырастем на все 40%!


Радикальные реформы - это как педаль газа резко до полика.
Следует задержка.
Двигатель подрывается на всю мощь чуть позже. :!:
Подождите.
И не газуйте тут раньше времени.
Всё идет нормально. :P



Это смотря какой двигатель ...
....3.5 с турбиной или 1.4
холява
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 22:21

  edvardd написав:Победит на выборах Трамп - песец Америке, миру и Украине
Победит на выборах Сандерс - песец Америке
но по моим данным Трампа на выборах не будет...


Мне названивает сейчас одна американская подруга, расспрашивает о недвижимости в Киеве. Говорит, что если победит Трамп, то переедет в Киев. Второй срок с ним жить не в состоянии. Кроме шуток. Она работала в Киеве и жила тут три года.
Это только вы постоянно видите себя в жёпе и сильно недооцениваете.
А победил бы Сандерс, то к вам бы ломанулась толпа. :!:
В любом случае мир будет очень скоро выглядеть иначе.
Не исключено, что $сотки тоже. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 22:24

  холява написав:
  Libo написав:Радикальные реформы - это как педаль газа резко до полика.
Следует задержка.
Двигатель подрывается на всю мощь чуть позже. :!:
Подождите.
И не газуйте тут раньше времени.
Всё идет нормально. :P



Это смотря какой двигатель ...
....3.5 с турбиной или 1.4


Турбиной мы будем уже через 5 лет. :idea:
Пока идет настройка. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 22:36

  Libo написав:
  edvardd написав:Победит на выборах Трамп - песец Америке, миру и Украине
Победит на выборах Сандерс - песец Америке
но по моим данным Трампа на выборах не будет...


Мне названивает сейчас одна американская подруга, расспрашивает о недвижимости в Киеве. Говорит, что если победит Трамп, то переедет в Киев. Второй срок с ним жить не в состоянии. Кроме шуток. Она работала в Киеве и жила тут три года.
Это только вы постоянно видите себя в жёпе и сильно недооцениваете.
А победил бы Сандерс, то к вам бы ломанулась толпа. :!:
В любом случае мир будет очень скоро выглядеть иначе.
Не исключено, что $сотки тоже. 8)

я не знаю как объяснить но такой страны - США в 21м году не будет :shock: как и многих других...
может с Канадой объединятся хз...
edvardd
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