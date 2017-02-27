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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 04 лют, 2020 22:08
холява написав:
В большинстве случаев покупаю товар через контракты .
Значит по типажу ты типичный барахольщик. Что больше по душе, наркология или барахолка?
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Libo
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Додано: Вів 04 лют, 2020 22:09
Libo написав: edvardd написав:
демократы скоты, выборы нормально, без фальсификаций провести не могут, подвели меня козлы
Сливай воду.
Трампу на 2-й срок путь расчищен.
Выставили больных на голову и те с треском обосрались на первом же каминг-ауте.
Новая парадигма. Новые смыслы. Новая реальность.
Всё резко изменится.
Я начинаю сильно переживать за судьбу ваших $соток.
Победит на выборах Трамп - песец Америке, миру и Украине
Победит на выборах Сандерс - песец Америке
но по моим данным Трампа на выборах не будет...
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edvardd
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Додано: Вів 04 лют, 2020 22:11
Libo написав: холява написав:
В большинстве случаев покупаю товар через контракты .
Значит по типажу ты типичный барахольщик. Что больше по душе, наркология или барахолка?
Деньги
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Додано: Вів 04 лют, 2020 22:14
komp написав:
ЗЕленеем:
Рост ВВП Украины в 2019 году замедлился до 3,3%
4 февраля 2020
Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2019 году замедлился с 3,4% в 2018 году до 3,3%, в то же время изменились драйверы этого роста.
В соответствии с документом, в четвертом квартале 2019 года рост ВВП замедлился до 2,1% с 4,1% в третьем квартале, 4,7% – во втором и 2,6% – в первом.
Скоро вырастем на все 40%!
Радикальные реформы - это как педаль газа резко до полика.
Следует задержка.
Двигатель подрывается на всю мощь чуть позже.
Подождите.
И не газуйте тут раньше времени.
Всё идет нормально.
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Libo
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Додано: Вів 04 лют, 2020 22:17
komp написав:
ЗЕленеем:
Согласно обзору, в торговле темпы роста в минувшем году также сократились с 4,6% до 3,1%, тогда как в строительстве они ускорились с 8,5% до 20%.
Скоро вырастем на все 40%!
Это интересный нюанс.
С временным лагом строительство тянет развитие многих отраслей.
И это чисто внутренний рынок, прошу заметить.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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Додано: Вів 04 лют, 2020 22:19
edvardd написав:
но по моим данным Трампа на выборах не будет...
Его ж уже с предыдущих не должно было быть....
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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Додано: Вів 04 лют, 2020 22:20
Libo написав: komp написав:
ЗЕленеем:
Рост ВВП Украины в 2019 году замедлился до 3,3%
4 февраля 2020
Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2019 году замедлился с 3,4% в 2018 году до 3,3%, в то же время изменились драйверы этого роста.
В соответствии с документом, в четвертом квартале 2019 года рост ВВП замедлился до 2,1% с 4,1% в третьем квартале, 4,7% – во втором и 2,6% – в первом.
Скоро вырастем на все 40%!
Радикальные реформы - это как педаль газа резко до полика.
Следует задержка.
Двигатель подрывается на всю мощь чуть позже.
Подождите.
И не газуйте тут раньше времени.
Всё идет нормально.
Это смотря какой двигатель ...
....3.5 с турбиной или 1.4
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холява
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Додано: Вів 04 лют, 2020 22:21
edvardd написав:
Победит на выборах Трамп - песец Америке, миру и Украине
Победит на выборах Сандерс - песец Америке
но по моим данным Трампа на выборах не будет...
Мне названивает сейчас одна американская подруга, расспрашивает о недвижимости в Киеве. Говорит, что если победит Трамп, то переедет в Киев. Второй срок с ним жить не в состоянии. Кроме шуток. Она работала в Киеве и жила тут три года.
Это только вы постоянно видите себя в жёпе и сильно недооцениваете.
А победил бы Сандерс, то к вам бы ломанулась толпа.
В любом случае мир будет очень скоро выглядеть иначе.
Не исключено, что $сотки тоже.
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Libo
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Додано: Вів 04 лют, 2020 22:24
холява написав: Libo написав:
Радикальные реформы - это как педаль газа резко до полика.
Следует задержка.
Двигатель подрывается на всю мощь чуть позже.
Подождите.
И не газуйте тут раньше времени.
Всё идет нормально.
Это смотря какой двигатель ...
....3.5 с турбиной или 1.4
Турбиной мы будем уже через 5 лет.
Пока идет настройка.
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Libo
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Додано: Вів 04 лют, 2020 22:36
Libo написав: edvardd написав:
Победит на выборах Трамп - песец Америке, миру и Украине
Победит на выборах Сандерс - песец Америке
но по моим данным Трампа на выборах не будет...
Мне названивает сейчас одна американская подруга, расспрашивает о недвижимости в Киеве. Говорит, что если победит Трамп, то переедет в Киев. Второй срок с ним жить не в состоянии. Кроме шуток. Она работала в Киеве и жила тут три года.
Это только вы постоянно видите себя в жёпе и сильно недооцениваете.
А победил бы Сандерс, то к вам бы ломанулась толпа.
В любом случае мир будет очень скоро выглядеть иначе.
Не исключено, что $сотки тоже.
я не знаю как объяснить но такой страны - США в 21м году не будет
как и многих других...
может с Канадой объединятся хз...
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edvardd
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