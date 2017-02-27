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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3787378837893790

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 274
ниже 23
6%
16
23.01-23.50
10%
28
23.51-24.0
11%
31
24.01-24.5
17%
46
24.51-25.0
12%
32
25.01-25.5
16%
45
25.51-26
9%
26
выше 26
18%
50
Всього голосів : 274
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 22:37

  Libo написав:В любом случае мир будет очень скоро выглядеть иначе.
Не исключено, что $сотки тоже. 8)

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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 22:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vovan_prm написав:Это интересный нюанс.
С временным лагом строительство тянет развитие многих отраслей.
И это чисто внутренний рынок, прошу заметить.

А на чём строили, когда всё падало? Не смешите, там есть нюанс с учётом, завтра растолкуют результат по стройке. Никто ничего никуда не потянет.
komp
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 22:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Libo написав:Следует задержка.
Двигатель подрывается на всю мощь чуть позже. :!:

Сказочник ты наш!
"Задержка" только началась с осени, еще почти девять месяцев пока не дойдём до осенней низкой базы сравнения, а потом родим рост ВВП за 20 год на уровне дай ЗЕленый бог 2%! Это в лучшем случае!
komp
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 22:43

  Libo написав:
Большинство инвесторов инвестируют, а не спекулируют.


Хорошо сказал )) Большинство инвесторов - инвестируют, большинство спекулянтов - спекулируют :lol: Какая цель, такая и стратегия.

Что касается долгосрочного будущего Tesla - это лишь вопрос качества управленческих решений, потому что у рынка электрокаров будущее точно есть.
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 22:43

  Libo написав:
  komp написав:ЗЕленеем:
Рост ВВП Украины в 2019 году замедлился до 3,3%
4 февраля 2020

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2019 году замедлился с 3,4% в 2018 году до 3,3%, в то же время изменились драйверы этого роста.

В соответствии с документом, в четвертом квартале 2019 года рост ВВП замедлился до 2,1% с 4,1% в третьем квартале, 4,7% – во втором и 2,6% – в первом.


Скоро вырастем на все 40%!


Радикальные реформы - это как педаль газа резко до полика.
Следует задержка.
Двигатель подрывается на всю мощь чуть позже. :!:
Подождите.
И не газуйте тут раньше времени.
Всё идет нормально. :P

Главное, чтоб движок не встал клином. Иначе будет ДТП с множеством смертей.
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 23:03

  Gastarbaiter написав:
  zzzzzz написав:Ааааа...это какая-то жесть.
Тесла ко вчерашним +18% сегодня еще +14% прибавила.

В результате индекс Насдак, куда входит Тесла, сегодня обновил максимум.

Картинка знакомая. Недвижимость в 2008 году, биток в 2018. Компашка наконец-то показала хоть какую-то прибылишечку (и то, только по non-GAAP)- и хомяки уже наложили полные штаны восторга.


В человечке всё должно быть прекрасненько: и личико, и одежонка, и душонка, и мыслишки...
sergey_sryvkin
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vovan_prm

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