Додано: Вів 04 лют, 2020 23:08

Я даю вам срок до 4 февраля (с)



Кто-то заметил сегодня отчет Гончарука по поставленным задачам ?



Вот характерный стиль руководства - грозное надувание щек, ролик в ютубе и на выхлопе ноль.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.