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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 04 лют, 2020 22:37
Востаннє редагувалось ruvex
в Вів 04 лют, 2020 23:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 04 лют, 2020 22:38
vovan_prm написав:
Это интересный нюанс.
С временным лагом строительство тянет развитие многих отраслей.
И это чисто внутренний рынок, прошу заметить.
А на чём строили, когда всё падало? Не смешите, там есть нюанс с учётом, завтра растолкуют результат по стройке. Никто ничего никуда не потянет.
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Додано: Вів 04 лют, 2020 22:41
Libo написав:
Следует задержка.
Двигатель подрывается на всю мощь чуть позже.
Сказочник ты наш!
"Задержка" только началась с осени, еще почти девять месяцев пока не дойдём до осенней низкой базы сравнения, а потом родим рост ВВП за 20 год на уровне дай ЗЕленый бог 2%! Это в лучшем случае!
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Додано: Вів 04 лют, 2020 22:43
Libo написав:
Большинство инвесторов инвестируют, а не спекулируют.
Хорошо сказал )) Большинство инвесторов - инвестируют, большинство спекулянтов - спекулируют
Какая цель, такая и стратегия.
Что касается долгосрочного будущего Tesla - это лишь вопрос качества управленческих решений, потому что у рынка электрокаров будущее точно есть.
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Додано: Вів 04 лют, 2020 22:43
Libo написав: komp написав:
ЗЕленеем:
Рост ВВП Украины в 2019 году замедлился до 3,3%
4 февраля 2020
Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2019 году замедлился с 3,4% в 2018 году до 3,3%, в то же время изменились драйверы этого роста.
В соответствии с документом, в четвертом квартале 2019 года рост ВВП замедлился до 2,1% с 4,1% в третьем квартале, 4,7% – во втором и 2,6% – в первом.
Скоро вырастем на все 40%!
Радикальные реформы - это как педаль газа резко до полика.
Следует задержка.
Двигатель подрывается на всю мощь чуть позже.
Подождите.
И не газуйте тут раньше времени.
Всё идет нормально.
Главное, чтоб движок не встал клином. Иначе будет ДТП с множеством смертей.
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Додано: Вів 04 лют, 2020 23:03
Gastarbaiter написав: zzzzzz написав:
Ааааа...это какая-то жесть.
Тесла ко вчерашним +18% сегодня еще +14% прибавила.
В результате индекс Насдак, куда входит Тесла, сегодня обновил максимум.
Картинка знакомая. Недвижимость в 2008 году, биток в 2018. Компашка наконец-то показала хоть какую-то прибылишечку (и то, только по non-GAAP)- и хомяки уже наложили полные штаны восторга.
В человечке всё должно быть прекрасненько: и личико, и одежонка, и душонка, и мыслишки...
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Додано: Вів 04 лют, 2020 23:08
Я даю вам срок до 4 февраля (с)
Кто-то заметил сегодня отчет Гончарука по поставленным задачам ?
Вот характерный стиль руководства - грозное надувание щек, ролик в ютубе и на выхлопе ноль.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Вів 04 лют, 2020 23:09
freeze написав:
Я даю вам срок до 4 февраля (с)
Кто-то заметил сегодня отчет Гончарука по поставленным задачам ?
Вот характерный стиль руководства - грозное надувание щек, ролик в ютубе и на выхлопе ноль.
Год не обозначался
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Додано: Вів 04 лют, 2020 23:10
Господа, я написал свой анализ аукциона.viewtopic.php?p=4861998#p4861998
10 человек поставили лайки, спасибо большое тем кто поставил. Но форум читает более 100 человек. Если так мало лайков, я просто сделаю вывод что это мало кому интересно, и не буду все это описывать.
Свои наблюдения буду просто писать двумя словами "хорошо/плохо" и ссылку кидать на Минфин а дальше уж без меня разбирайтесь.
Живите своим умом!
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Додано: Вів 04 лют, 2020 23:20
zzzzzz написав:
Господа, я написал свой анализ аукциона.viewtopic.php?p=4861998#p4861998
10 человек поставили лайки, спасибо большое тем кто поставил. Но форум читает более 100 человек. Если так мало лайков, я просто сделаю вывод что это мало кому интересно, и не буду все это описывать.
Свои наблюдения буду просто писать двумя словами "хорошо/плохо" и ссылку кидать на Минфин а дальше уж без меня разбирайтесь.
С телефона в Тапке нельзя лайкнуть, многие так смотрят форум, диджитализация, проблема настолько сложна, что капец.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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