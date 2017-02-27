Кратко. Дубилет фальсифицировал данные по численности населения.
Детали. Центр обработки данных, провел свой анализ. Выяснилось что Дубилет, взял данные Держстата по численности населения на 01.01.2019 умножил на коэффициент 0,888 и опубликовал эти цифры типа как великое исследование.
vovan_prm написав:Хочешь - публикуй свои мысли. Не хочешь - нет.
Я уже выше написал. Если на форуме более 100 чел, ставят 10 лайков, значит это не интересно людям. Ну раз не интересно, то и мне оно не надо. Графики и таблицы я постою для себя. И не буду париться с выкладкой данных.
vovan_prm написав:Хочешь - публикуй свои мысли. Не хочешь - нет.
Я уже выше написал. Если на форуме более 100 чел, ставят 10 лайков, значит это не интересно людям. Ну раз не интересно, то и мне оно не надо. Графики и таблицы я постою для себя. И не буду париться с выкладкой данных.
Вот ты сейчас как Дубилет экстраполируешь. И делаешь неверные выводы. Кто-то просто не понимает о чём ты, кто-то не может лайкнуть из-за особенностей тапка, кто-то просто не лайкает никого, или только "в особых случаях", кто-то вообще темой лайков не парится.
Я, например, понимаю в полной мере понимаю ценность инфы, но часто не разделяю твоих рассуждений. Как быть?
Хочешь я залайкаю каждый твой пост?
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Кратко. Дубилет фальсифицировал данные по численности населения.
Детали. Центр обработки данных, провел свой анализ. Выяснилось что Дубилет, взял данные Держстата по численности населения на 01.01.2019 умножил на коэффициент 0,888 и опубликовал эти цифры типа как великое исследование.
Завтра будет стоять огромный хай на эту тему. Так как во всем мире фальсификация по оценке численности населения в границах одной страны это полная жесть.
На основании оценки численности населения строятся все расчеты, ВВП на душу, нормы потребления, и пр.пр.пр.
Это не какая-то региональная махинация с оценкой потребления колбасы в пределах села Кукуево, это фальсификация численности по целой стране, причем не маленькой .
Разве цифра от Дубилета имеет вес, как и перепись? На её основе никакие официальные расчёты строится не могут, и гордое звание "общенациональное исследование" на самом деле ничего не значит. То, что он предлагал использовать его результаты вместо переписи, это лишь предложение.