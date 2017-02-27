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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 37893790379137923793>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 274
ниже 23
6%
16
23.01-23.50
10%
28
23.51-24.0
11%
31
24.01-24.5
17%
46
24.51-25.0
12%
32
25.01-25.5
16%
45
25.51-26
9%
26
выше 26
18%
50
Всього голосів : 274
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 23:23

  zzzzzz написав:Господа, я написал свой анализ аукциона.
viewtopic.php?p=4861998#p4861998

10 человек поставили лайки, спасибо большое тем кто поставил. Но форум читает более 100 человек. Если так мало лайков, я просто сделаю вывод что это мало кому интересно, и не буду все это описывать.

Свои наблюдения буду просто писать двумя словами "хорошо/плохо" и ссылку кидать на Минфин а дальше уж без меня разбирайтесь.

Какая связь между "лайками" и
признанием заслуг автора заметки?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 23:26

  Libo написав:Турбиной мы будем уже через 5 лет. :idea:
Пока идет настройка. :?

Пока идет настойка!
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 23:26

  juristkostya написав:
  zzzzzz написав:Господа, я написал свой анализ аукциона.
viewtopic.php?p=4861998#p4861998

10 человек поставили лайки, спасибо большое тем кто поставил. Но форум читает более 100 человек. Если так мало лайков, я просто сделаю вывод что это мало кому интересно, и не буду все это описывать.

Свои наблюдения буду просто писать двумя словами "хорошо/плохо" и ссылку кидать на Минфин а дальше уж без меня разбирайтесь.

Какая связь между "лайками" и
признанием заслуг автора заметки?


:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 23:27

  zzzzzz написав:Господа, я написал свой анализ аукциона.
viewtopic.php?p=4861998#p4861998

10 человек поставили лайки, спасибо большое тем кто поставил. Но форум читает более 100 человек. Если так мало лайков, я просто сделаю вывод что это мало кому интересно, и не буду все это описывать.

Свои наблюдения буду просто писать двумя словами "хорошо/плохо" и ссылку кидать на Минфин а дальше уж без меня разбирайтесь.

Ты вот сейчас Переса напомнил....
Пиши и читай где считаешь нужным.

Или будешь ровнять свой уровень с графоманами-нарцисами?
Я так старался.... Как вы могли не оценить....

Хочешь - публикуй свои мысли.
Не хочешь - нет.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 23:33

Завтра пойдет хайп по этой теме.

Кратко. Дубилет фальсифицировал данные по численности населения.

Детали. Центр обработки данных, провел свой анализ. Выяснилось что Дубилет, взял данные Держстата по численности населения на 01.01.2019 умножил на коэффициент 0,888 и опубликовал эти цифры типа как великое исследование.

https://www.facebook.com/socialdata.ua/ ... cation=ufi

Завтра будет стоять огромный хай на эту тему. Так как во всем мире фальсификация по оценке численности населения в границах одной страны это полная жесть.

На основании оценки численности населения строятся все расчеты, ВВП на душу, нормы потребления, и пр.пр.пр.

Это не какая-то региональная махинация с оценкой потребления колбасы в пределах села Кукуево, это фальсификация численности по целой стране, причем не маленькой .
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 23:35

  vovan_prm написав:Хочешь - публикуй свои мысли.
Не хочешь - нет.


Я уже выше написал. Если на форуме более 100 чел, ставят 10 лайков, значит это не интересно людям. Ну раз не интересно, то и мне оно не надо. Графики и таблицы я постою для себя. И не буду париться с выкладкой данных.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 23:46

  zzzzzz написав:
  vovan_prm написав:Хочешь - публикуй свои мысли.
Не хочешь - нет.


Я уже выше написал. Если на форуме более 100 чел, ставят 10 лайков, значит это не интересно людям. Ну раз не интересно, то и мне оно не надо. Графики и таблицы я постою для себя. И не буду париться с выкладкой данных.

Вот ты сейчас как Дубилет экстраполируешь.
И делаешь неверные выводы.
Кто-то просто не понимает о чём ты, кто-то не может лайкнуть из-за особенностей тапка, кто-то просто не лайкает никого, или только "в особых случаях", кто-то вообще темой лайков не парится.

Я, например, понимаю в полной мере понимаю ценность инфы, но часто не разделяю твоих рассуждений. Как быть?

Хочешь я залайкаю каждый твой пост? :oops: :oops: :oops:
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 23:46

  vovan_prm написав:Ты вот сейчас Переса напомнил....
Пиши и читай где считаешь нужным.

Или будешь ровнять свой уровень с графоманами-нарцисами?
Я так старался.... Как вы могли не оценить....

Хочешь - публикуй свои мысли.
Не хочешь - нет.

А я сразу вспомнил классику форума "я требую медаль".

Половозрелость приходит с возрастом,психологическая зрелость бывает не приходит никогда)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 23:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

zzzzzz написав:Завтра пойдет хайп по этой теме.

Кратко. Дубилет фальсифицировал данные по численности населения.

Детали. Центр обработки данных, провел свой анализ. Выяснилось что Дубилет, взял данные Держстата по численности населения на 01.01.2019 умножил на коэффициент 0,888 и опубликовал эти цифры типа как великое исследование.

https://www.facebook.com/socialdata.ua/ ... cation=ufi

Завтра будет стоять огромный хай на эту тему. Так как во всем мире фальсификация по оценке численности населения в границах одной страны это полная жесть.

На основании оценки численности населения строятся все расчеты, ВВП на душу, нормы потребления, и пр.пр.пр.

Это не какая-то региональная махинация с оценкой потребления колбасы в пределах села Кукуево, это фальсификация численности по целой стране, причем не маленькой .


Разве цифра от Дубилета имеет вес, как и перепись? На её основе никакие официальные расчёты строится не могут, и гордое звание "общенациональное исследование" на самом деле ничего не значит. То, что он предлагал использовать его результаты вместо переписи, это лишь предложение.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 23:54

  zzzzzz написав:Господа, я написал свой анализ аукциона.
viewtopic.php?p=4861998#p4861998

10 человек поставили лайки, спасибо большое тем кто поставил. Но форум читает более 100 человек. Если так мало лайков, я просто сделаю вывод что это мало кому интересно, и не буду все это описывать.

Свои наблюдения буду просто писать двумя словами "хорошо/плохо" и ссылку кидать на Минфин а дальше уж без меня разбирайтесь.


Балуваный вы)) pesikot, вон, на политической ветке каждый день итоги строчит - еще никто ни разу не лайкнул :mrgreen: Разве только в другом месте и другой форме :lol:
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vovan_prm

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