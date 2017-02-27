Кратко. Дубилет фальсифицировал данные по численности населения.
Детали. Центр обработки данных, провел свой анализ. Выяснилось что Дубилет, взял данные Держстата по численности населения на 01.01.2019 умножил на коэффициент 0,888 и опубликовал эти цифры типа как великое исследование.
Завтра будет стоять огромный хай на эту тему. Так как во всем мире фальсификация по оценке численности населения в границах одной страны это полная жесть.
На основании оценки численности населения строятся все расчеты, ВВП на душу, нормы потребления, и пр.пр.пр.
Это не какая-то региональная махинация с оценкой потребления колбасы в пределах села Кукуево, это фальсификация численности по целой стране, причем не маленькой .
Как страшно жить. Такой тупой "экстраполяции" даже от нынешних реформаторов сложно было ожидать. Хотя еще не догадываясь о сути, результаты в самом начале был сомнительны: Валютный рынок в контексте ДС
Моё среднесрочное кредо: buy USD/UAH at market price
Faceless написав:Разве цифра от Дубилета имеет вес, как и перепись? На её основе никакие официальные расчёты строится не могут, и гордое звание "общенациональное исследование" на самом деле ничего не значит. То, что он предлагал использовать его результаты вместо переписи, это лишь предложение.
Имеют или не имеют , но расходы на перепись населения сократили с 3,4 млрд до 1,4 млрд.грн в бюджете 2020.
Кратко. Дубилет фальсифицировал данные по численности населения.
Детали. Центр обработки данных, провел свой анализ. Выяснилось что Дубилет, взял данные Держстата по численности населения на 01.01.2019 умножил на коэффициент 0,888 и опубликовал эти цифры типа как великое исследование.
Завтра будет стоять огромный хай на эту тему. Так как во всем мире фальсификация по оценке численности населения в границах одной страны это полная жесть.
На основании оценки численности населения строятся все расчеты, ВВП на душу, нормы потребления, и пр.пр.пр.
Это не какая-то региональная махинация с оценкой потребления колбасы в пределах села Кукуево, это фальсификация численности по целой стране, причем не маленькой .
Читал эту статью - наблюдения интересные, а вот выводы - желтоваты. Если бы Дубилет проводил полноценный референдум, то у него большое строилось бы как сумма маленьких, а не маленькие - как вычитаемые большого.
Но у него не перепись, а оценка, поэтому то, что он натянул сову на глобус с возрастной сегментацией, не значит, что и grand total сфальсифицирован.
В подобных аналитических упражнениях чем больше число, тем меньше в нем погрешности. А общая численность населения - самое большое число всей дубилетовской модели...
Faceless написав:Разве цифра от Дубилета имеет вес, как и перепись? На её основе никакие официальные расчёты строится не могут, и гордое звание "общенациональное исследование" на самом деле ничего не значит. То, что он предлагал использовать его результаты вместо переписи, это лишь предложение.
если мне не изменяет память он хотел половину денег от запланированных на физическую перепись населения. получил ли он их я не вкурсе.
zzzzzz написав:Детали. Центр обработки данных, провел свой анализ. Выяснилось что Дубилет, взял данные Держстата по численности населения на 01.01.2019 умножил на коэффициент 0,888 и опубликовал эти цифры типа как великое исследование.
Анализ заключался в том, что Центр обработки данных (кто это?) разделил данные Держстата на цифру Дубилета и получил злодейский коэффициент?
Faceless написав:Разве цифра от Дубилета имеет вес, как и перепись? На её основе никакие официальные расчёты строится не могут, и гордое звание "общенациональное исследование" на самом деле ничего не значит. То, что он предлагал использовать его результаты вместо переписи, это лишь предложение.
если мне не изменяет память он хотел половину денег от запланированных на физическую перепись населения. получил ли он их я не вкурсе.
Где-то я натыкался на утверждение, что Дима вообще не верит в существование в нашей стране населенных пунктов без покрытия. Лично меня это напрягло. Ибо неверные коренные утверждения (равно как и предположения) неизбежно приводят к некорректным резыльтатам.
Моё среднесрочное кредо: buy USD/UAH at market price