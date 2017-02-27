zzzzzz написав:Детали. Центр обработки данных, провел свой анализ. Выяснилось что Дубилет, взял данные Держстата по численности населения на 01.01.2019 умножил на коэффициент 0,888 и опубликовал эти цифры типа как великое исследование.
Анализ заключался в том, что Центр обработки данных (кто это?) разделил данные Держстата на цифру Дубилета и получил злодейский коэффициент?
А 10 из 100 - это очень много.
Ну вы ж согласны, что методику сбора и обработки нужно было публиковать, как минимум, вместе с результатами?
Моё среднесрочное кредо: buy USD/UAH at market price
vovan_prm написав:Ну вы ж согласны, что методику сбора и обработки нужно было публиковать, как минимум, вместе с результатами?
Конечно. Однако, разоблачение выглядит еще более притянутым за уши. Самое интересное, что авторы сначала сами оговаривают возможность совпадения, но в конце делают обвиняющий вывод. Эта методика даже не скрывается, она примитивна и рассчитана на то, что осадочек останется.
Кратко. Дубилет фальсифицировал данные по численности населения.
Детали. Центр обработки данных, провел свой анализ. Выяснилось что Дубилет, взял данные Держстата по численности населения на 01.01.2019 умножил на коэффициент 0,888 и опубликовал эти цифры типа как великое исследование.