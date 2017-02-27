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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3790379137923793

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 274
ниже 23
6%
16
23.01-23.50
10%
28
23.51-24.0
11%
31
24.01-24.5
17%
46
24.51-25.0
12%
32
25.01-25.5
16%
45
25.51-26
9%
26
выше 26
18%
50
Всього голосів : 274
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 00:17

  Сибарит написав:
  zzzzzz написав:Детали. Центр обработки данных, провел свой анализ. Выяснилось что Дубилет, взял данные Держстата по численности населения на 01.01.2019 умножил на коэффициент 0,888 и опубликовал эти цифры типа как великое исследование.

Анализ заключался в том, что Центр обработки данных (кто это?) разделил данные Держстата на цифру Дубилета и получил злодейский коэффициент? :)

А 10 из 100 - это очень много.

Ну вы ж согласны, что методику сбора и обработки нужно было публиковать, как минимум, вместе с результатами?
Моё среднесрочное кредо:
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vovan_prm
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 00:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vovan_prm написав:Ну вы ж согласны, что методику сбора и обработки нужно было публиковать, как минимум, вместе с результатами?

Конечно.
Однако, разоблачение выглядит еще более притянутым за уши.
Самое интересное, что авторы сначала сами оговаривают возможность совпадения, но в конце делают обвиняющий вывод. Эта методика даже не скрывается, она примитивна и рассчитана на то, что осадочек останется.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 00:34

  zzzzzz написав:Завтра пойдет хайп по этой теме.

Кратко. Дубилет фальсифицировал данные по численности населения.

Детали. Центр обработки данных, провел свой анализ. Выяснилось что Дубилет, взял данные Держстата по численности населения на 01.01.2019 умножил на коэффициент 0,888 и опубликовал эти цифры типа как великое исследование.

https://www.facebook.com/socialdata.ua/ ... cation=ufi

Завтра будет стоять огромный хай на эту тему. Так как во всем мире фальсификация по оценке численности населения в границах одной страны это полная жесть.

На основании оценки численности населения строятся все расчеты, ВВП на душу, нормы потребления, и пр.пр.пр.

Это не какая-то региональная махинация с оценкой потребления колбасы в пределах села Кукуево, это фальсификация численности по целой стране, причем не маленькой .


Це фігня хлпці. Хайп пійде тоді, коли проведуть таки перепис, гроші витратять, а результати з Дубілетом зійдуться. Оце так буде хайпище!
xsh
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 03:41

  edvardd написав:Победит на выборах Трамп - песец Америке, миру и Украине
Победит на выборах Сандерс - песец Америке


Песец будет гетеросексуалам. :wink:
В Айове у демократов победил Пит Бутиджадж. :shock:
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2. Сандерс
3. Уоррен
4. Байден
5. Клобучар
Libo
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vovan_prm

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