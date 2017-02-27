zzzzzz написав:Детали. Центр обработки данных, провел свой анализ. Выяснилось что Дубилет, взял данные Держстата по численности населения на 01.01.2019 умножил на коэффициент 0,888 и опубликовал эти цифры типа как великое исследование.
Анализ заключался в том, что Центр обработки данных (кто это?) разделил данные Держстата на цифру Дубилета и получил злодейский коэффициент?
А 10 из 100 - это очень много.
Ну вы ж согласны, что методику сбора и обработки нужно было публиковать, как минимум, вместе с результатами?
Моё среднесрочное кредо: buy USD/UAH at market price
vovan_prm написав:Ну вы ж согласны, что методику сбора и обработки нужно было публиковать, как минимум, вместе с результатами?
Конечно. Однако, разоблачение выглядит еще более притянутым за уши. Самое интересное, что авторы сначала сами оговаривают возможность совпадения, но в конце делают обвиняющий вывод. Эта методика даже не скрывается, она примитивна и рассчитана на то, что осадочек останется.
Кратко. Дубилет фальсифицировал данные по численности населения.
Детали. Центр обработки данных, провел свой анализ. Выяснилось что Дубилет, взял данные Держстата по численности населения на 01.01.2019 умножил на коэффициент 0,888 и опубликовал эти цифры типа как великое исследование.
edvardd написав:Победит на выборах Трамп - песец Америке, миру и Украине Победит на выборах Сандерс - песец Америке
Песец будет гетеросексуалам. В Айове у демократов победил Пит Бутиджадж. 1982 г.р. Закончил Гарвард и Оксфорд. Работал финансовым консультантом. Потом мэр городишки в 100 тыщ населения в Индиане. Лейтенант военной разведки. Служил в Афганистане офицером по вопросам противодействия финансированию талибов. Более 100 боевых операций. Владеет арабским, дари, испанским, итальянским и французским. Католик. Гей. Замужем. Детей пока нет.
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о решении влить в финансовую систему страны $200 млрд. Для спасения китайской экономики от последствий эпидемии.
Hyundai останавливает производство у себя на родине - в Южной Корее. Причина: не поступают комплектующие из объятого коронавирусом Китая. Это первый прецедент остановки крупного производства за пределами КНР из-за новейшей эпидемии.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Завтра будет погашение только НБУшных ОВГЗ на 2,2 млрд.грн.
Сегодня состоялся очередной аукцион по размещению ОВГЗ.
Аукцион мягко говоря удручающий. Из предложенного к размещению объема 4 млрд, удалось продать только 2,164 млрд.
По 6 месячным бумагам предложение было 0,5 млрд, спрос 1,1 млрд, но Минфин решил сделать типо символическое снижение ставки отсечения на 0,04 п.п. до 10,00% в итоге удалось продать только 0,263 млрд.
По 12 месячным ставка отсечения осталась прежней на уровне 10,10% . Предложение было 1 млрд, спрос 2,2 млрд, было продано ровно 1 млрд.
А вот по трехлеткам было печально. Ставка отсечения тоже не изменилась, 10,15% При предложении в 2,5 млрд, спрос составил 0,917 млрд, было продано 0,902 млрд. А вот объем привлечения по сравнению с прошлым размещением которое было 2 недели назад упал почти в 4 раза, тогда было продано 3,43 млрд, при точно такой же ставке отсечения.
Думаю ставки в 10% не сильно привлекательны для нерезидентов. Если еще пару таких аукционов пройдет с размещением по 50-60% от предложения, придется Минфину поднимать ставку.