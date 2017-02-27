Додано: Сер 05 лют, 2020 05:22

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о решении влить в финансовую систему страны $200 млрд. Для спасения китайской экономики от последствий эпидемии.



Hyundai останавливает производство у себя на родине - в Южной Корее. Причина: не поступают комплектующие из объятого коронавирусом Китая. Это первый прецедент остановки крупного производства за пределами КНР из-за новейшей эпидемии.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.