Кратко. Дубилет фальсифицировал данные по численности населения.
Детали. Центр обработки данных, провел свой анализ. Выяснилось что Дубилет, взял данные Держстата по численности населения на 01.01.2019 умножил на коэффициент 0,888 и опубликовал эти цифры типа как великое исследование.
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о решении влить в финансовую систему страны $200 млрд. Для спасения китайской экономики от последствий эпидемии.
Hyundai останавливает производство у себя на родине - в Южной Корее. Причина: не поступают комплектующие из объятого коронавирусом Китая. Это первый прецедент остановки крупного производства за пределами КНР из-за новейшей эпидемии.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Завтра будет погашение только НБУшных ОВГЗ на 2,2 млрд.грн.
Сегодня состоялся очередной аукцион по размещению ОВГЗ.
Аукцион мягко говоря удручающий. Из предложенного к размещению объема 4 млрд, удалось продать только 2,164 млрд.
По 6 месячным бумагам предложение было 0,5 млрд, спрос 1,1 млрд, но Минфин решил сделать типо символическое снижение ставки отсечения на 0,04 п.п. до 10,00% в итоге удалось продать только 0,263 млрд.
По 12 месячным ставка отсечения осталась прежней на уровне 10,10% . Предложение было 1 млрд, спрос 2,2 млрд, было продано ровно 1 млрд.
А вот по трехлеткам было печально. Ставка отсечения тоже не изменилась, 10,15% При предложении в 2,5 млрд, спрос составил 0,917 млрд, было продано 0,902 млрд. А вот объем привлечения по сравнению с прошлым размещением которое было 2 недели назад упал почти в 4 раза, тогда было продано 3,43 млрд, при точно такой же ставке отсечения.
Думаю ставки в 10% не сильно привлекательны для нерезидентов. Если еще пару таких аукционов пройдет с размещением по 50-60% от предложения, придется Минфину поднимать ставку.
Faceless написав:Разве цифра от Дубилета имеет вес, как и перепись? На её основе никакие официальные расчёты строится не могут, и гордое звание "общенациональное исследование" на самом деле ничего не значит. То, что он предлагал использовать его результаты вместо переписи, это лишь предложение.
если мне не изменяет память он хотел половину денег от запланированных на физическую перепись населения. получил ли он их я не вкурсе.
Где-то я натыкался на утверждение, что Дима вообще не верит в существование в нашей стране населенных пунктов без покрытия. Лично меня это напрягло. Ибо неверные коренные утверждения (равно как и предположения) неизбежно приводят к некорректным резыльтатам.
Як по СІМ карті можна визначити стать та вік?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/