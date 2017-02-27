Кратко. Дубилет фальсифицировал данные по численности населения.
Детали. Центр обработки данных, провел свой анализ. Выяснилось что Дубилет, взял данные Держстата по численности населения на 01.01.2019 умножил на коэффициент 0,888 и опубликовал эти цифры типа как великое исследование.
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о решении влить в финансовую систему страны $200 млрд. Для спасения китайской экономики от последствий эпидемии.
Hyundai останавливает производство у себя на родине - в Южной Корее. Причина: не поступают комплектующие из объятого коронавирусом Китая. Это первый прецедент остановки крупного производства за пределами КНР из-за новейшей эпидемии.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Завтра будет погашение только НБУшных ОВГЗ на 2,2 млрд.грн.
Сегодня состоялся очередной аукцион по размещению ОВГЗ.
Аукцион мягко говоря удручающий. Из предложенного к размещению объема 4 млрд, удалось продать только 2,164 млрд.
По 6 месячным бумагам предложение было 0,5 млрд, спрос 1,1 млрд, но Минфин решил сделать типо символическое снижение ставки отсечения на 0,04 п.п. до 10,00% в итоге удалось продать только 0,263 млрд.
По 12 месячным ставка отсечения осталась прежней на уровне 10,10% . Предложение было 1 млрд, спрос 2,2 млрд, было продано ровно 1 млрд.
А вот по трехлеткам было печально. Ставка отсечения тоже не изменилась, 10,15% При предложении в 2,5 млрд, спрос составил 0,917 млрд, было продано 0,902 млрд. А вот объем привлечения по сравнению с прошлым размещением которое было 2 недели назад упал почти в 4 раза, тогда было продано 3,43 млрд, при точно такой же ставке отсечения.
Думаю ставки в 10% не сильно привлекательны для нерезидентов. Если еще пару таких аукционов пройдет с размещением по 50-60% от предложения, придется Минфину поднимать ставку.
Faceless написав:Разве цифра от Дубилета имеет вес, как и перепись? На её основе никакие официальные расчёты строится не могут, и гордое звание "общенациональное исследование" на самом деле ничего не значит. То, что он предлагал использовать его результаты вместо переписи, это лишь предложение.
если мне не изменяет память он хотел половину денег от запланированных на физическую перепись населения. получил ли он их я не вкурсе.
Где-то я натыкался на утверждение, что Дима вообще не верит в существование в нашей стране населенных пунктов без покрытия. Лично меня это напрягло. Ибо неверные коренные утверждения (равно как и предположения) неизбежно приводят к некорректным резыльтатам.
Як по СІМ карті можна визначити стать та вік?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Автокомпанія "Богдан Моторс", що об'єднує виробничі активи корпорації "Богдан" (заводи в Луцьку та Черкасах), має намір скоротити 600 працівників, повідомила прес-служба компанії.
Раніше в прес-службі повідомляли, що чисельність виробничого персоналу становить близько 1,2 тис. людей, тобто скорочення стосуватиметься половини працівників.
Як повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" прес-секретар корпорації Сергій Красуля, наразі працівникам повідомлено про майбутнє скорочення.
За його словами, від початку року практично немає замовлень, насамперед на заводі в Черкасах (завод випускає автомобільну техніку для потреб Міноборони - вантажні та санітарні авто, бронетехніку). Таку ситуацію в компанії пов'язують передусім з діями НАБУ і САП, які здійснюють постійні перевірки та вилучення документів у рамках відкритих кримінальних справ. https://ua.interfax.com.ua/news/economic/639223.html
Завтра будет погашение только НБУшных ОВГЗ на 2,2 млрд.грн.
Сегодня состоялся очередной аукцион по размещению ОВГЗ.
Аукцион мягко говоря удручающий. Из предложенного к размещению объема 4 млрд, удалось продать только 2,164 млрд.
Доброго ранку. Ну а хіба довші гроші не повинні бути дорожчими? Фактично виходить, що ми "вперлись" в дно по ставкам по ОВДП. Тепер зрозуміло, що на короткий термін ризик входу в наші цінні папери еквівалентний 10% річних. На довший період і ризики більші. Думаю НБУ останніми двома аукціонами спробував продавити нижче. Але отримав негативну реакцію від інвесторів. Тепер на наступних аукціонах скоригують. моє ІМХО. Аукціон не провальний. Він інформативний. А хочуть нижчі ставки - то нехай Зе із Мінфіном підсуєтяться і нарешті розрулять питання із Приватом та отримають програму МФВ. Без цього ставки нижче падати не будуть.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
freeze написав:Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о решении влить в финансовую систему страны $200 млрд. Для спасения китайской экономики от последствий эпидемии.
Hyundai останавливает производство у себя на родине - в Южной Корее. Причина: не поступают комплектующие из объятого коронавирусом Китая. Это первый прецедент остановки крупного производства за пределами КНР из-за новейшей эпидемии.
Глобализация, доведенная до абсурда, закономерно превратилась в свою противоположность - монополизацию.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Proofy написав:причем тут вирус, что скаканули до 25? Лафа закончилась и ракета взлетела.
Как там ракета? Хорошо летит? Поздравляю "кабанчиков" с очередной успешной стрижкой оленей. И сами неплохо заработали, и НБУ хорошо слился, и экспортеры, кто успел, выгодно завели валюту. И я немного слил, сплошной позитив! Так держать!
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.