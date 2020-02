Додано: Сер 05 лют, 2020 06:48

zzzzzz написав: Какой аукцион, такой и график.



Завтра будет погашение только НБУшных ОВГЗ на 2,2 млрд.грн.



Сегодня состоялся очередной аукцион по размещению ОВГЗ.



Аукцион мягко говоря удручающий. Из предложенного к размещению объема 4 млрд, удалось продать только 2,164 млрд.



По 6 месячным бумагам предложение было 0,5 млрд, спрос 1,1 млрд, но Минфин решил сделать типо символическое снижение ставки отсечения на 0,04 п.п. до 10,00% в итоге удалось продать только 0,263 млрд.



По 12 месячным ставка отсечения осталась прежней на уровне 10,10% .

Предложение было 1 млрд, спрос 2,2 млрд, было продано ровно 1 млрд.



А вот по трехлеткам было печально. Ставка отсечения тоже не изменилась, 10,15% При предложении в 2,5 млрд, спрос составил 0,917 млрд, было продано 0,902 млрд. А вот объем привлечения по сравнению с прошлым размещением которое было 2 недели назад упал почти в 4 раза, тогда было продано 3,43 млрд, при точно такой же ставке отсечения.



Думаю ставки в 10% не сильно привлекательны для нерезидентов. Если еще пару таких аукционов пройдет с размещением по 50-60% от предложения, придется Минфину поднимать ставку.



50% від плану при 10% доходності у грн., я б не назвав провалом. 50% від плану при 10% доходності у грн., я б не назвав провалом.

