Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 05 лют, 2020 10:30
zzzzzz написав:
Господа, я написал свой анализ аукциона.
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4861998#p4861998
10 человек поставили лайки, спасибо большое тем кто поставил. Но форум читает более 100 человек. Если так мало лайков, я просто сделаю вывод что это мало кому интересно, и не буду все это описывать.
Свои наблюдения буду просто писать двумя словами "хорошо/плохо" и ссылку кидать на Минфин а дальше уж без меня разбирайтесь.
А вот с телефона если в браузере читать, то лайк никак не ставится. Нет кнопки
kmk
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Додано: Сер 05 лют, 2020 10:31
jump написав:
Автокомпанія "Богдан Моторс", що об'єднує виробничі активи корпорації "Богдан" (заводи в Луцьку та Черкасах), має намір скоротити 600 працівників, повідомила прес-служба компанії.
Раніше в прес-службі повідомляли, що чисельність виробничого персоналу становить близько 1,2 тис. людей, тобто скорочення стосуватиметься половини працівників.
Як повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" прес-секретар корпорації Сергій Красуля, наразі працівникам повідомлено про майбутнє скорочення.
За його словами, від початку року практично немає замовлень, насамперед на заводі в Черкасах (завод випускає автомобільну техніку для потреб Міноборони - вантажні та санітарні авто, бронетехніку). Таку ситуацію в компанії пов'язують передусім з діями НАБУ і САП, які здійснюють постійні перевірки та вилучення документів у рамках відкритих кримінальних справ.
https://ua.interfax.com.ua/news/economic/639223.html
"Зробили разом".
Schmit
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Додано: Сер 05 лют, 2020 10:33
Сибарит написав:
Анализ заключался в том, что Центр обработки данных (кто это?) разделил данные Держстата на цифру Дубилета и получил злодейский коэффициент?
А 10 из 100 - это очень много.
По КАЖДОЙ ВОЗРАСТНОЙ группе - делим и получаем один и тот же коеффициент? До десятой?
Ну и "кто это" - это немного совком отдаёт.
lrs7719
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Додано: Сер 05 лют, 2020 10:36
какие прогнозы на мб?
нбу будет выходить с отсечками или рынок успокоился? бумажники вроде вчера отоварились... правда уже меньше верят в эконом зростання. трёх летки в пролёте.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 05 лют, 2020 10:40
сірий написав: Captain Obvious написав:
Что межбанк, господа?
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Всё как ПЕРЕС писал
Еле-еле вверх. Пока ни о чем. Все опять юбудут ждать НБУ и дальше по ситуации.
kluychkooleg
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Додано: Сер 05 лют, 2020 10:41
kravchukmv1987 написав: сірий написав: Captain Obvious написав:
Что межбанк, господа?
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Всё как ПЕРЕС писал
Доброго утро. Можно ссылочку? Спасибо.
Доброго, посмотрите страниц 10-30 назад
сірий
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Додано: Сер 05 лют, 2020 10:42
lrs7719 написав: Сибарит написав:
Анализ заключался в том, что Центр обработки данных (кто это?) разделил данные Держстата на цифру Дубилета и получил злодейский коэффициент?
А 10 из 100 - это очень много.
По КАЖДОЙ ВОЗРАСТНОЙ группе - делим и получаем один и тот же коеффициент? До десятой?
Ну и "кто это" - это немного совком отдаёт.
Ага, сокращение на 0.888 в группе 70-80 лет , такое же как и в группе 15-25 лет
Просто так совпало
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Сер 05 лют, 2020 10:43
ставлю на обычные минус 15, а может минус 20 копеек)
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Додано: Сер 05 лют, 2020 10:47
uaprofi написав:
ставлю на обычные минус 15, а может минус 20 копеек)
при растущем МБ ? нуну
edvardd
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Додано: Сер 05 лют, 2020 10:50
Польша 3 февраля разместила дисконтные еврооблигации сроком 5 лет на 1,5 млрд.евро под -0,1%
( XS2114767457 ) Бумаги были проданы по цене 100.512% от номинала Год назад в марте Польша размещала 10-летки в евро под 1% ( 1,5 млрд ) , 20-летки под 2% ( 0,5 млрд евро )
Живите своим умом!
zzzzzz
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