RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3793379437953796

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 277
ниже 23
6%
16
23.01-23.50
10%
28
23.51-24.0
11%
31
24.01-24.5
17%
47
24.51-25.0
12%
32
25.01-25.5
16%
45
25.51-26
10%
28
выше 26
18%
50
Всього голосів : 277
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 10:55

  Сибарит написав:Анализ заключался в том, что Центр обработки данных (кто это?) разделил данные Держстата на цифру Дубилета и получил злодейский коэффициент? :)
А 10 из 100 - это очень много.
Як на мене
1 Зібралась верхівка з питанням
Як показати що в Україні
а - вже не 45 млн осіб
б - зробити це дешевше і правдоподобніше
2 Прийняли рішення що 45 млн - 2 млн Крим - 1 млн ОРДЛО =42 млн
Залишилось визначити-скільки ж
а - є громадян України
б - скільки з тих хто є громадяном - виїхало за межі України на заробітки
Прийняли рішення що не більше 5 млн...
3 Далі проста математика
Взяли існуючі данні перемножили на 0,88 - отримали цифру...
От тільки маленька проблемка.
а - не всі вікові групи в однаковій пропорції складаються з тих хто залишився в Україні і тих хто виїхав на заробітки
б - тому , групи в 0-20 років треба було множити на 0,999 , групи 20-30 років множити на 0,9 , групи 30-50 років множити на 0,7 , групи 50-60 років на 0,8 , 60-80 років на 0,99
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21993
З нами з: 15.01.09
Подякував: 157 раз.
Подякували: 2253 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 11:07

Курси на зараз


Вітаюсь совсіма.
11:00
Зображення
Погана погода :cry:

ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 1147
З нами з: 16.10.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1302 раз.
 
Профіль
2
2
8
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 11:14

Ветер поморю гулял ......

*Відправлено з Чату
sani_2012
Аватар користувача
 
Повідомлень: 286
З нами з: 11.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 11:26

  kmk написав:
  zzzzzz написав:Господа, я написал свой анализ аукциона.
viewtopic.php?p=4861998#p4861998

10 человек поставили лайки, спасибо большое тем кто поставил. Но форум читает более 100 человек. Если так мало лайков, я просто сделаю вывод что это мало кому интересно, и не буду все это описывать.

Свои наблюдения буду просто писать двумя словами "хорошо/плохо" и ссылку кидать на Минфин а дальше уж без меня разбирайтесь.

А вот с телефона если в браузере читать, то лайк никак не ставится. Нет кнопки

если сильно надо залайкать :arrow: внизу переходом в версию для ПК все решается.
Пробуйте,ставьте лайк) Если это сообщение наберет 102 лайка- Вы будете богаты,проверено

Отправлено с моего телефонного бразера
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3653
З нами з: 03.12.14
Подякував: 459 раз.
Подякували: 532 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3793379437953796
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: chuk_72 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1668, 1669, 1670
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16696 2077158
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 лют, 2020 10:12
mt7216558
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 35, 36, 37
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
366 63239
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 лют, 2020 02:27
Gastarbaiter
Валютный рынок в мире 1 ... 676, 677, 678
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6778 1503884
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 лют, 2020 15:20
vovan_prm

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (16191)
05.02.2020 11:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.