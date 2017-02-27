Як на мене
1 Зібралась верхівка з питанням
Як показати що в Україні
а - вже не 45 млн осіб
б - зробити це дешевше і правдоподобніше
2 Прийняли рішення що 45 млн - 2 млн Крим - 1 млн ОРДЛО =42 млн
Залишилось визначити-скільки ж
а - є громадян України
б - скільки з тих хто є громадяном - виїхало за межі України на заробітки
Прийняли рішення що не більше 5 млн...
3 Далі проста математика
Взяли існуючі данні перемножили на 0,88 - отримали цифру...
От тільки маленька проблемка.
а - не всі вікові групи в однаковій пропорції складаються з тих хто залишився в Україні і тих хто виїхав на заробітки
б - тому , групи в 0-20 років треба було множити на 0,999 , групи 20-30 років множити на 0,9 , групи 30-50 років множити на 0,7 , групи 50-60 років на 0,8 , 60-80 років на 0,99