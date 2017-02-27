zzzzzz написав:
У кого нет возможности лайкать, можно деньгами на карту ( шутка )
шутка
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 05 лют, 2020 11:45
шутка
Додано: Сер 05 лют, 2020 11:50
14 не будет. кредиты раздают под 5-9%. укргазбанк даже открывает онлайн офисы под кредитование. взял под 5 вложил в бумаги под 10. бизнес процветает не выходя из дома.
экономика процветает
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Сер 05 лют, 2020 11:57
жду этого с нетерпением.
я даже бизнес план приготовил
Додано: Сер 05 лют, 2020 11:59
депозиты под 15%
кредиты под 5%
бумаги под 10%
Я думал, что ммм была самой гениальной пирамидой. оказывается назревает еще более усовершенствованная, с новыми онлай технологиями.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Сер 05 лют, 2020 12:02
Раз на то пошло, а можно под залог овгз взять грн кредит и купить валюту? Сорос так и валил фунт.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Сер 05 лют, 2020 12:07
Додано: Сер 05 лют, 2020 12:09
можно, но не дадут. я думаю, что эти кредиты только своим подставным фирмам. это типа как на прозоро. побеждает только та компания, которая нужна для своих.
остальным или говорят....на..... а кто не понимает, то могут приехать и объяснить....
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Сер 05 лют, 2020 12:17
Я пробовал предлагать этот вариант , УВ. Сибарит написал что банки не будут кредитовать выход нерезидентов.
На сколько мне известно что строительный бизнес любит брать кредитное плечо. Ощад предлагает вип клиентам такое плечо от 10млн. грн для коммерческой недвижимости , если разместить под 15-25% ОВГЗ как залог, то этот же ощад даёт кредит под 17-22%. Они любят это предлагать вип клиентам от 10-100млн грн. Это является формулой Киосаки японского инвестора.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
Додано: Сер 05 лют, 2020 12:20
так ведь спросят документально со справками подтверждения использования кредита по целевому назнвчению
губу не раскатывайте
вкладывать в бакс не выгодно
ЗВР выросли
пирамида ОВДП долго будет
все на все в гривну!
правда сделают депо по 6% как в Рашестане
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 05 лют, 2020 12:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 05 лют, 2020 12:21
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Как то не сильно на рост похоже, уже даже и на боковик, а вроде вниз смотрим.
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