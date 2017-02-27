Додано: Сер 05 лют, 2020 12:02

Раз на то пошло, а можно под залог овгз взять грн кредит и купить валюту? Сорос так и валил фунт.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.