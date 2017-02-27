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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3796379737983799>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 277
ниже 23
6%
16
23.01-23.50
10%
28
23.51-24.0
11%
31
24.01-24.5
17%
47
24.51-25.0
12%
32
25.01-25.5
16%
45
25.51-26
10%
28
выше 26
18%
50
Всього голосів : 277
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 12:22

онлайн говорите...

под контроль попадут все денежные переводы без открытия счета, в том числе международные, на сумму от 30 тыс. грн. Кстати, начиная с этой суммы, обменные пункты также будут докладывать о покупке-продаже валюты своим клиентам. В эту категорию попадают и платежные системы. Если их клиент захочет осуществить операцию, превышающую указанную сумму, ему придется предоставить полную информацию о себе и получателе
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 12:23

24.75

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 12:27

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
05.02.2020.................24,8407
Гривна получила всего один плюсик. Из-за этого НБУ сегодня очень долго думал, публиковать ли справочный курс :lol:
Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия. Первое движение традиционно началось в 10-20, подросли на 4 копейки и надолго остановились. В 11-30 решили идти вниз и к полудню вернулись на уровень открытия.
НБУ вчера купил чуть более 100 млн. Отложенное предложение высадили изрядно.
Остатки на коррсчетах существенно возросли. Основную скрипку, как обычно, сыграли сертификаты, но интервенция НБУ им существенно помогла. Казначейство и наличка подыгрывали значительно меньшими суммами.

В понедельник на МБ были проданы скромные 377.3 млн. Чистое предложение оказалось и того меньше - около 332 млн. Это, пожалуй, объясняет слишком ранний выход НБУ и перебор с продажей. Рынок был слишком тонким.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 12:27

  edvardd написав:
под контроль попадут все денежные переводы без открытия счета, в том числе международные, на сумму от 30 тыс. грн. Кстати, начиная с этой суммы, обменные пункты также будут докладывать о покупке-продаже валюты своим клиентам. В эту категорию попадают и платежные системы. Если их клиент захочет осуществить операцию, превышающую указанную сумму, ему придется предоставить полную информацию о себе и получателе

То есть обмен валюты от 30 тыс. гривен будет по ИНН и потом наедет налоговая?
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 12:29

  Moneta написав:Раз на то пошло, а можно под залог овгз взять грн кредит и купить валюту? Сорос так и валил фунт.

можно. это называется РЕПО.
делается легко и быстро
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 12:29

  Yuri_61 написав:
  Игорь Алексеевич написав:депозиты под 15%
кредиты под 5%
бумаги под 10%

Я думал, что ммм была самой гениальной пирамидой. оказывается назревает еще более усовершенствованная, с новыми онлай технологиями. :shock:


так ведь спросят документально со справками подтверждения использования кредита по целевому назнвчению
губу не раскатывайте


я сто пудов знаю, что мне не дадут, хоть будет и 1000 справок. для показухи для тв покажут картинку типа как легко получить теперь кредит для РЯДОВОГО предпринимателя. а по факту там предприниматели будут у кого есть в др. люди в кабинетах по звонку.

просто 15 - 5 - 10...???
помню, как многие в 15г. кричали, когда валмлмсь банки, какие хреновые люди кредитчики. типа вся финансовая система работает по схеме - депозитчики несут и выдают потом кредиты. но, тогда всем басни рассказывали и показывали схемы, типа вы дали банку под 25% годовых, а банк выдал кредит под 50% и все верили, что только так все работают.
прошли года и теперь, что скажите??? берут под 15%, а выдают под 5% и вкладывают в бумаги под 10%. :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 12:33

Кардіограма ліквідності - нарешті гроші пішли з сертифікатів


Вітаюсь совсіма!
Зображення
Коррахунки - 65 875,36949591 (54 651,59740497 + 11 223,77209094) млн.

Овернайти дебіт - 9%(11,5%) - 27 018(34 632 - 7 614) млн.
А овернайти гарненько припали. :o

Загальна добова ліквідність 65 875,37 + 27 018 - 0 = 92 893,37(89 283,6 + 3 609,77) млн. гривень.

Загально добова ліквідність підросла! Більше всіх насипав НБУ, купившив десь 102 млн.$, додавши ліквідності на 2,5 млрд.грн. Також додали казначейство 0,7 млрд., та інкасація вилучила з готівкового оббігу ще 0,385 млрд., додавши їх на коррахунки.

Коррахунки виросли.

Почалася двохходівка: 1) Гроші тікають з ночних сертифікатів НБУ, на коррахунки (ставка всього 9 відсотків); 2) Гроші шукають доходність більшу за 10 відсотків на вторинному ринку ОВДП.

Першоджерела:
https://bank.gov.ua/files/Vzal.xls
https://bank.gov.ua/files/PInterestRates_Facts.xls
https://bank.gov.ua/markets/fm-liquidity

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 12:48

  Сибарит написав:Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
05.02.2020.................24,8407
Гривна получила всего один плюсик. Из-за этого НБУ сегодня очень долго думал, публиковать ли справочный курс :lol:
Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия. Первое движение традиционно началось в 10-20, подросли на 4 копейки и надолго остановились. В 11-30 решили идти вниз и к полудню вернулись на уровень открытия.
НБУ вчера купил чуть более 100 млн. Отложенное предложение высадили изрядно.
Остатки на коррсчетах существенно возросли. Основную скрипку, как обычно, сыграли сертификаты, но интервенция НБУ им существенно помогла. Казначейство и наличка подыгрывали значительно меньшими суммами.

В понедельник на МБ были проданы скромные 377.3 млн. Чистое предложение оказалось и того меньше - около 332 млн. Это, пожалуй, объясняет слишком ранний выход НБУ и перебор с продажей. Рынок был слишком тонким.

Якщо не помиляюсь, весь цей ріст до 25 відбувався на ринку який був із заниженими оборотами. Експорт отримав ПДВ за грудень та січень і притримував валюту тим самим провокуючи її зростання. А вчора НБУ вирішить, що вистачить сидіти із тими баулами у вигляді навісу над ринком і своєю пропозицією скомандував продавати. От експорт розпродався. Можливо Сова десь прояснить ситуацію по обертах за останні два тижні у своїх майбутніх повідомленнях.
Вчорашні оберти мають бути високі.
Без потенційних приводів до росту маємо скотитись в боковик або плавно падати, поки бики будуть набиратись сил та чекати потрібного новинного фону. Думаю нижче 24,5 мало кого влаштує. Тому для себе визначив 24,5 як дно.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 12:49

СередньоМісячна - відкотились майже до листопаду 2019


Вітаюсь со всіма!

СередньоМісячна - то є зважена по щоденним обертам МБ ціна доляра за місяц.

В цьому році буду враховувати не подвійний, а одинарний обсяг обертів тільки доляра :!: , як то публікує НБУ ось тут -
https://bank.gov.ua/files/Volue.xls

Місяц__Об'єм _СерМіся___Дельта
01.12.2017 3902,35 27,542330 0,813497
01.01.2018 3733,84 28,428881 0,886551
01.02.2018 3847,10 27,092331 -1,336550
01.03.2018 3977,20 26,293736 -0,798595
01.04.2018 3925,95 26,134384 -0,159351
01.05.2018 3888,77 26,167889 0,033505
01.06.2018 3454,98 26,231751 0,063862
01.07.2018 4383,40 26,439794 0,208043
01.08.2018 5238,84 27,525641 1,085847
01.09.2018 4562,44 28,191944 0,666303
01.10.2018 5383,66 28,125446 -0,066498
01.11.2018 5509,85 27,968693 -0,156753
01.12.2018 4953,61 27,740113 -0,228581
01.01.2019 4714,04 27,904013 0,163900
01.02.2019 5078,74 27,073843 -0,830170
01.03.2019 5785,35 26,868384 -0,205460
01.04.2019 5757,22 26,784777 -0,083607
01.05.2019 5433,43 26,394721 -0,390056
01.06.2019 5115,31 26,465968 0,071247
01.07.2019 8240,02 25,641811 -0,824157
01.08.2019 6799,66 25,272981 -0,368830
01.09.2019 7555,20 24,719827 -0,553154
01.10.2019 8397,22 24,843253 0,123426
01.11.2019 7707,74 24,315096 -0,528156
01.12.2019 10149,23 23,549794 -0,765302
01.01.2020 7123,93 24,309569 0,759774
Оберти в січні, як і кожного року, впали, і курс доляра також, як і в попередніх роках, виріс. По гривні відкотились майже на місяць назад.


Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Сер 05 лют, 2020 12:57, всього редагувалось 2 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 12:55

  Realist написав:
  Сибарит написав:Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
05.02.2020.................24,8407
Гривна получила всего один плюсик. Из-за этого НБУ сегодня очень долго думал, публиковать ли справочный курс :lol:
Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия. Первое движение традиционно началось в 10-20, подросли на 4 копейки и надолго остановились. В 11-30 решили идти вниз и к полудню вернулись на уровень открытия.
НБУ вчера купил чуть более 100 млн. Отложенное предложение высадили изрядно.
Остатки на коррсчетах существенно возросли. Основную скрипку, как обычно, сыграли сертификаты, но интервенция НБУ им существенно помогла. Казначейство и наличка подыгрывали значительно меньшими суммами.

В понедельник на МБ были проданы скромные 377.3 млн. Чистое предложение оказалось и того меньше - около 332 млн. Это, пожалуй, объясняет слишком ранний выход НБУ и перебор с продажей. Рынок был слишком тонким.

Якщо не помиляюсь, весь цей ріст до 25 відбувався на ринку який був із заниженими оборотами. Експорт отримав ПДВ за грудень та січень і притримував валюту тим самим провокуючи її зростання. А вчора НБУ вирішить, що вистачить сидіти із тими баулами у вигляді навісу над ринком і своєю пропозицією скомандував продавати. От експорт розпродався. Можливо Сова десь прояснить ситуацію по обертах за останні два тижні у своїх майбутніх повідомленнях.
Вчорашні оберти мають бути високі.
Без потенційних приводів до росту маємо скотитись в боковик або плавно падати, поки бики будуть набиратись сил та чекати потрібного новинного фону. Думаю нижче 24,5 мало кого влаштує. Тому для себе визначив 24,5 як дно.

Погоджуюсь, наступний корекційний 24,50
twin
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