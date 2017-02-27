Додано: Сер 05 лют, 2020 12:29

Yuri_61 написав: Игорь Алексеевич написав: депозиты под 15%

кредиты под 5%

бумаги под 10%



Я думал, что ммм была самой гениальной пирамидой. оказывается назревает еще более усовершенствованная, с новыми онлай технологиями. депозиты под 15%кредиты под 5%бумаги под 10%Я думал, что ммм была самой гениальной пирамидой. оказывается назревает еще более усовершенствованная, с новыми онлай технологиями.



так ведь спросят документально со справками подтверждения использования кредита по целевому назнвчению

губу не раскатывайте так ведь спросят документально со справками подтверждения использования кредита по целевому назнвчениюгубу не раскатывайте

я сто пудов знаю, что мне не дадут, хоть будет и 1000 справок. для показухи для тв покажут картинку типа как легко получить теперь кредит для РЯДОВОГО предпринимателя. а по факту там предприниматели будут у кого есть в др. люди в кабинетах по звонку.просто 15 - 5 - 10...???помню, как многие в 15г. кричали, когда валмлмсь банки, какие хреновые люди кредитчики. типа вся финансовая система работает по схеме - депозитчики несут и выдают потом кредиты. но, тогда всем басни рассказывали и показывали схемы, типа вы дали банку под 25% годовых, а банк выдал кредит под 50% и все верили, что только так все работают.прошли года и теперь, что скажите??? берут под 15%, а выдают под 5% и вкладывают в бумаги под 10%.