под контроль попадут все денежные переводы без открытия счета, в том числе международные, на сумму от 30 тыс. грн. Кстати, начиная с этой суммы, обменные пункты также будут докладывать о покупке-продаже валюты своим клиентам. В эту категорию попадают и платежные системы. Если их клиент захочет осуществить операцию, превышающую указанную сумму, ему придется предоставить полную информацию о себе и получателе
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 05.02.2020.................24,8407 Гривна получила всего один плюсик. Из-за этого НБУ сегодня очень долго думал, публиковать ли справочный курс Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия. Первое движение традиционно началось в 10-20, подросли на 4 копейки и надолго остановились. В 11-30 решили идти вниз и к полудню вернулись на уровень открытия. НБУ вчера купил чуть более 100 млн. Отложенное предложение высадили изрядно. Остатки на коррсчетах существенно возросли. Основную скрипку, как обычно, сыграли сертификаты, но интервенция НБУ им существенно помогла. Казначейство и наличка подыгрывали значительно меньшими суммами.
В понедельник на МБ были проданы скромные 377.3 млн. Чистое предложение оказалось и того меньше - около 332 млн. Это, пожалуй, объясняет слишком ранний выход НБУ и перебор с продажей. Рынок был слишком тонким.
под контроль попадут все денежные переводы без открытия счета, в том числе международные, на сумму от 30 тыс. грн. Кстати, начиная с этой суммы, обменные пункты также будут докладывать о покупке-продаже валюты своим клиентам. В эту категорию попадают и платежные системы. Если их клиент захочет осуществить операцию, превышающую указанную сумму, ему придется предоставить полную информацию о себе и получателе
То есть обмен валюты от 30 тыс. гривен будет по ИНН и потом наедет налоговая?
Игорь Алексеевич написав:депозиты под 15% кредиты под 5% бумаги под 10%
Я думал, что ммм была самой гениальной пирамидой. оказывается назревает еще более усовершенствованная, с новыми онлай технологиями.
так ведь спросят документально со справками подтверждения использования кредита по целевому назнвчению губу не раскатывайте
я сто пудов знаю, что мне не дадут, хоть будет и 1000 справок. для показухи для тв покажут картинку типа как легко получить теперь кредит для РЯДОВОГО предпринимателя. а по факту там предприниматели будут у кого есть в др. люди в кабинетах по звонку.
просто 15 - 5 - 10...??? помню, как многие в 15г. кричали, когда валмлмсь банки, какие хреновые люди кредитчики. типа вся финансовая система работает по схеме - депозитчики несут и выдают потом кредиты. но, тогда всем басни рассказывали и показывали схемы, типа вы дали банку под 25% годовых, а банк выдал кредит под 50% и все верили, что только так все работают. прошли года и теперь, что скажите??? берут под 15%, а выдают под 5% и вкладывают в бумаги под 10%.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Овернайти дебіт - 9%(11,5%) - 27 018(34 632 - 7 614) млн. А овернайти гарненько припали.
Загальна добова ліквідність 65 875,37 + 27 018 - 0 = 92 893,37(89 283,6 + 3 609,77) млн. гривень.
Загально добова ліквідність підросла! Більше всіх насипав НБУ, купившив десь 102 млн.$, додавши ліквідності на 2,5 млрд.грн. Також додали казначейство 0,7 млрд., та інкасація вилучила з готівкового оббігу ще 0,385 млрд., додавши їх на коррахунки.
Коррахунки виросли.
Почалася двохходівка: 1) Гроші тікають з ночних сертифікатів НБУ, на коррахунки (ставка всього 9 відсотків); 2) Гроші шукають доходність більшу за 10 відсотків на вторинному ринку ОВДП.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Сибарит написав:Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 05.02.2020.................24,8407 Гривна получила всего один плюсик. Из-за этого НБУ сегодня очень долго думал, публиковать ли справочный курс Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия. Первое движение традиционно началось в 10-20, подросли на 4 копейки и надолго остановились. В 11-30 решили идти вниз и к полудню вернулись на уровень открытия. НБУ вчера купил чуть более 100 млн. Отложенное предложение высадили изрядно. Остатки на коррсчетах существенно возросли. Основную скрипку, как обычно, сыграли сертификаты, но интервенция НБУ им существенно помогла. Казначейство и наличка подыгрывали значительно меньшими суммами.
В понедельник на МБ были проданы скромные 377.3 млн. Чистое предложение оказалось и того меньше - около 332 млн. Это, пожалуй, объясняет слишком ранний выход НБУ и перебор с продажей. Рынок был слишком тонким.
Якщо не помиляюсь, весь цей ріст до 25 відбувався на ринку який був із заниженими оборотами. Експорт отримав ПДВ за грудень та січень і притримував валюту тим самим провокуючи її зростання. А вчора НБУ вирішить, що вистачить сидіти із тими баулами у вигляді навісу над ринком і своєю пропозицією скомандував продавати. От експорт розпродався. Можливо Сова десь прояснить ситуацію по обертах за останні два тижні у своїх майбутніх повідомленнях. Вчорашні оберти мають бути високі. Без потенційних приводів до росту маємо скотитись в боковик або плавно падати, поки бики будуть набиратись сил та чекати потрібного новинного фону. Думаю нижче 24,5 мало кого влаштує. Тому для себе визначив 24,5 як дно.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Місяц__Об'єм _СерМіся___Дельта 01.12.2017 3902,35 27,542330 0,813497 01.01.2018 3733,84 28,428881 0,886551 01.02.2018 3847,10 27,092331 -1,336550 01.03.2018 3977,20 26,293736 -0,798595 01.04.2018 3925,95 26,134384 -0,159351 01.05.2018 3888,77 26,167889 0,033505 01.06.2018 3454,98 26,231751 0,063862 01.07.2018 4383,40 26,439794 0,208043 01.08.2018 5238,84 27,525641 1,085847 01.09.2018 4562,44 28,191944 0,666303 01.10.2018 5383,66 28,125446 -0,066498 01.11.2018 5509,85 27,968693 -0,156753 01.12.2018 4953,61 27,740113 -0,228581 01.01.2019 4714,04 27,904013 0,163900 01.02.2019 5078,74 27,073843 -0,830170 01.03.2019 5785,35 26,868384 -0,205460 01.04.2019 5757,22 26,784777 -0,083607 01.05.2019 5433,43 26,394721 -0,390056 01.06.2019 5115,31 26,465968 0,071247 01.07.2019 8240,02 25,641811 -0,824157 01.08.2019 6799,66 25,272981 -0,368830 01.09.2019 7555,20 24,719827 -0,553154 01.10.2019 8397,22 24,843253 0,123426 01.11.2019 7707,74 24,315096 -0,528156 01.12.2019 10149,23 23,549794 -0,765302 01.01.2020 7123,93 24,309569 0,759774 Оберти в січні, як і кожного року, впали, і курс доляра також, як і в попередніх роках, виріс. По гривні відкотились майже на місяць назад.
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Сер 05 лют, 2020 12:57, всього редагувалось 2 разів.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Сибарит написав:Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 05.02.2020.................24,8407 Гривна получила всего один плюсик. Из-за этого НБУ сегодня очень долго думал, публиковать ли справочный курс Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия. Первое движение традиционно началось в 10-20, подросли на 4 копейки и надолго остановились. В 11-30 решили идти вниз и к полудню вернулись на уровень открытия. НБУ вчера купил чуть более 100 млн. Отложенное предложение высадили изрядно. Остатки на коррсчетах существенно возросли. Основную скрипку, как обычно, сыграли сертификаты, но интервенция НБУ им существенно помогла. Казначейство и наличка подыгрывали значительно меньшими суммами.
В понедельник на МБ были проданы скромные 377.3 млн. Чистое предложение оказалось и того меньше - около 332 млн. Это, пожалуй, объясняет слишком ранний выход НБУ и перебор с продажей. Рынок был слишком тонким.
Якщо не помиляюсь, весь цей ріст до 25 відбувався на ринку який був із заниженими оборотами. Експорт отримав ПДВ за грудень та січень і притримував валюту тим самим провокуючи її зростання. А вчора НБУ вирішить, що вистачить сидіти із тими баулами у вигляді навісу над ринком і своєю пропозицією скомандував продавати. От експорт розпродався. Можливо Сова десь прояснить ситуацію по обертах за останні два тижні у своїх майбутніх повідомленнях. Вчорашні оберти мають бути високі. Без потенційних приводів до росту маємо скотитись в боковик або плавно падати, поки бики будуть набиратись сил та чекати потрібного новинного фону. Думаю нижче 24,5 мало кого влаштує. Тому для себе визначив 24,5 як дно.